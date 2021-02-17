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Солнце в Рыбах: астролог рассказала, кому повезет больше всех

Новина українською → Среда 17 февраля 2021 19:00
Солнце в Рыбах: астролог рассказала, кому повезет больше всех Астролог предупредила об особенном периоде в феврале (фото: pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Астролог предупредила украинцев про особенное событие, которое начнется 18 февраля, и будет отмечено переходом Солнца в знак Рыбы. У кого будет больше всего шансов совершить прорыв в течение этого месяца - читайте в нашем материале.

Своими знаниями с Lite поделилась известный украинский астролог Арина Артуровна.

По словам эксперта, 18 февраля состоится переход Солнца в знак Рыбы и светило пробудет там месяц.

"Продуктивный период возможен у людей, занятых в сфере искусства, творчества, кинематографа, ютюба и соцсетей, психологов и медицинской сферы. Период благоприятен для лечения, медитаций, восстановления психического и эмоционально здоровья", - отметила она

"Это период закулисных дел и финансов, уединенной работы, дальних поездок, отдыха, лечения, творческого вдохновения и влюбленностей. В этот период могут совершаться любого рода авантюры от политических и финансовых до тайных любовных связей. Люди в это время становятся более сострадательными, добрыми, сентиментальными", - говорит специалист.

Астролог отметила, что в это время может возникать желание делать добро, заниматься благотворительностью, жизнь предоставит шанс помочь кому-нибудь из нуждающихся. Кроме того может возникнуть желание побыть наедине с собой, заняться тем, чего жаждет ваша душа.

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Ранее астрологи назвали трех счастливчиков среди знаков Зодиака, которые могут обогатиться уже в марте 2021-го.

Также астролог предупредила о напряженном периоде начала февраля, которое связано с переходом Венеры в знак Водолея.

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