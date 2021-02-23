Ці знаки Зодіаку накриє удачею в останні дні зими: щасливчиків лише троє!

Гороскоп на останній лютневий тиждень з 22 по 28 лютого 2021 розповість про щасливчиків, яким зірки готують величезні шанси схопити удачу за хвіст в останні дні зими. Астрологи дали поради цим представникам зодіакального кола, як вичавити максимум з цього періоду

Терези

У Терезів настає час, коли необхідно подолати себе, стати краще і сильніше. Цілком можливо, що на шляху у цих людей з'являться труднощі, з якими доведеться справлятися максимально швидко і оперативно, але лише на самому початку тижня. Зірки і планети будуть в дуже сприятливому положенні 25 і 26 лютого. У стосунках Терезів чекає багато приємних сюрпризів і задоволень

Скорпіон

Скорпіони на цьому тижні будуть дуже успішними у протилежної статі. У стосунках їм варто боротися зі звичними для них ревнощами. Всім, хто зараз в пошуках, варто зайнятися своєю зовнішністю - оновити гардероб, зробити нову зачіску. Це ідеальний час для переведення стосунків на новий рівень.

Водолій

Водоліїв очікують дуже яскраві і великі зміни в житті. Не можна виключати і негативних змін, особливо у сфері фінансів. На роботі і в бізнесі може статися що-небудь не дуже хороше. Що стосується сфери кохання, то тут вас чекає великий успіх, причому незалежно від того, самотні ви чи ні.