Ці знаки Зодіаку накриє удачею в останні дні зими: щасливчиків лише троє!
Гороскоп на останній лютневий тиждень з 22 по 28 лютого 2021 розповість про щасливчиків, яким зірки готують величезні шанси схопити удачу за хвіст в останні дні зими. Астрологи дали поради цим представникам зодіакального кола, як вичавити максимум з цього періоду
Про це пише slovofraza.com.
Терези
У Терезів настає час, коли необхідно подолати себе, стати краще і сильніше. Цілком можливо, що на шляху у цих людей з'являться труднощі, з якими доведеться справлятися максимально швидко і оперативно, але лише на самому початку тижня. Зірки і планети будуть в дуже сприятливому положенні 25 і 26 лютого. У стосунках Терезів чекає багато приємних сюрпризів і задоволень
Скорпіон
Скорпіони на цьому тижні будуть дуже успішними у протилежної статі. У стосунках їм варто боротися зі звичними для них ревнощами. Всім, хто зараз в пошуках, варто зайнятися своєю зовнішністю - оновити гардероб, зробити нову зачіску. Це ідеальний час для переведення стосунків на новий рівень.
Водолій
Водоліїв очікують дуже яскраві і великі зміни в житті. Не можна виключати і негативних змін, особливо у сфері фінансів. На роботі і в бізнесі може статися що-небудь не дуже хороше. Що стосується сфери кохання, то тут вас чекає великий успіх, причому незалежно від того, самотні ви чи ні.
Раніше відомий астролог також поділилася гороскопом на березень 2021 для знака Зодіаку Близнюки.
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