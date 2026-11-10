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Новобудови в Україні подорожчали до 12% за пів року: де ціни зросли найбільше

15:55 10.11.2026 Вт
3 хв
aimg Василина Копитко
Новобудови в Україні подорожчали до 12% за пів року: де ціни зросли найбільше Що відбувається на первинному ринку нерухомості (колаж РБК-Україна
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За останні пів року первинне житло подорожчало в більшості міст України. Найбільше зросла медіанна ціна квадратного метра в Черкасах і Тернополі. Водночас у деяких містах новобудови подешевшали.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на дані ЛУН.

Де найбільше зросли ціни

Найбільше за пів року медіанна стартова ціна квадратного метра на первинному ринку зросла в таких містах:

  • Черкаси - на 12%, до 870 доларів;

  • Тернопіль - на 10%, до 910 доларів;

  • Київ - на 9%, до 1440 доларів;

  • Хмельницький - на 9%, до 860 доларів;

  • Івано-Франківськ - на 9%, до 1070 доларів;

  • Чернівці - на 9%, до 1200 доларів.

У Вінниці квадратний метр подорожчав на 8%, до 1200 доларів, у Кропивницькому - також на 8%, до 1030 доларів. У Рівному ціна зросла на 7%, до 1120 доларів.

Водночас у трьох містах медіанна вартість квадратного метра знизилася. У Харкові вона впала на 5%, до 620 доларів, у Сумах - на 3%, до 570 доларів, а в Запоріжжі - на 2%, до 530 доларів. У Дніпрі ціна за пів року не змінилася і становить 1100 доларів за квадратний метр.

Новобудови в Україні подорожчали до 12% за пів року: де ціни зросли найбільше
Ціни на первинному ринку України (скриншот ЛУН)

Де житло найдорожче

Найвищу медіанну стартову ціну квадратного метра серед міст, за якими є достатньо даних, зафіксували у Львові - 1550 доларів. У Києві показник становить 1440 доларів.

До міст із найдорожчими новобудовами також належать Ужгород (1220 доларів за кв. м), Вінниця та Чернівці (по 1200 доларів), Одеса (1190 доларів).

Найдешевший квадратний метр - у Запоріжжі (530 доларів), Сумах (570 доларів) і Харкові (620 доларів).

Скільки коштує найдешевша квартира

За даними ЛУН, медіанна ціна найдешевшої квартири на первинному ринку найвища у Львові - 3,3 млн гривень. У Києві вона становить 3,1 млн гривень, у Вінниці - 2,5 млн гривень.

Найдешевші варіанти пропонують у Запоріжжі - 1,1 млн гривень. У Сумах і Миколаєві медіанна ціна найдешевшої квартири становить по 1,2 млн гривень, у Харкові - 1,3 млн гривень.

Новобудови в Україні подорожчали до 12% за пів року: де ціни зросли найбільше
Середня ціна найдешевшої квартири (скриншот ЛУН)

Скільки ЖК продають

Найбільше житлових комплексів із квартирами у продажу налічується в Києві - 168. У Львові таких комплексів 148, в Одесі - 70.

За останні пів року кількість ЖК у продажу найбільше зросла в Ужгороді - на 16%, до 44. У Луцьку показник збільшився на 14%, до 16 комплексів, у Вінниці - на 12%, до 29.

Водночас у деяких містах пропозиція скоротилася. Найбільше - у Сумах (на 17%, до 5 ЖК), Рівному (на 16%, до 21) та Житомирі (на 14%, до 19).

Читайте також про те, що будинки на вторинному ринку за рік подорожчали майже в усіх областях. Найбільше ціна підскочила на Вінничині і Тернопільщині - на 38%.

Раніше ми писали про те, що у Київській області оренда будинків за три роки зросла на 120%. Зараз будинок за містом в середньому здають за 99,1 тис. грн на місяць. У Києві такі коштують 104 тис. грн.

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