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Эти знаки Зодиака начнут белую полосу в июне: астрологи назвали судьбоносные даты

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Понедельник 31 мая 2021 06:00
Эти знаки Зодиака начнут белую полосу в июне: астрологи назвали судьбоносные даты Фото: Гороскоп на июнь 2021 (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на июнь 2021 сулит многим знакам Зодиака шанс начать белую полосу в жизни благодаря возможностям, которые подарит им первый месяц лета. Астрологи назвали ключевые даты для каждого из них - эти дни могут стать по-настоящему судьбоносными.

Об этом пишет astromeridian.

Овен

У Овна белая полоса начнется после 11 июня, когда сменится положение агрессивного Марса. К вам придут силы, вдохновение, а апатия и уныние останутся в прошлом.

Телец

Сочетание Венера-Юпитер 3-4 июня даст Тельцу то, что ему необходимо. Деньги, вещи, любовь, новые связи или популярность - все, что так давно хотелось вам изменить.

Близнецы

Благодаря Ретроградному Меркурию Близнецы смогут вернуться к прошлому и исправить старые ошибки. Это могут быть отношения с нужным человеком, которые были когда-то потеряны. Счастливый период для вас будет почти весь месяц - с 1 по 24 июня.

Рак

2 числа благодаря Венере ваша жизнь станет гармоничнее и позитивнее. А вот 11 июня покинувший созвездие Марс заберет с собой угрозу получения травм и конфликтов. 21 июня Ракам принесет везение Солнце, которое усилит Юпитер 23 числа.

Лев

Положительные изменения у представителей этого знака произойдут 11 июня с переходом Марса в их знак. Влияние красной планеты придаст им бодрости и энергии.

Весы

Черная полоса у Весов, как и у Тельцов, обещает закончиться с 3 июня. Начнется улучшение во всех аспектах жизни - как в материальном, так и в эмоциональном. Появится вероятность решения важного семейного или жилищного вопроса.

Ранее мы писали, про три знака Зодиака, которых ждут великие перемены в июне 2021.

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