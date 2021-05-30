Эти три знака Зодиака ждут великие перемены в июне 2021: Глоба назвал самых везучих
Гороскоп на июнь 2021 сулит трем знакам Зодиака важные перемены. Кому удастся изменить себя и свою жизнь к лучшему, добиться высот и насладиться летним временем сполна - читайте ниже в гороскопе от именитого астролога Павла Глобы.
Об этом пишет kleo.
Овен
Овнам июнь 2021 подарит множество новых знакомств. Если вы одиноки, у вас будет отличный шанс наладить личную жизнь. Особенно обратите внимание на тех людей, что заняты в той же профессии, что и вы сами. Но не следует летать в облаках - трезво оценивайте все ситуации и не верьте льстивым обещаниям.
Рак
Первый месяц лета будет для Раков перспективным во всех отношениях. Июнь обещает множество новых профессиональных и романтических связей. Одиноким Ракам светит перспектива больших перемен в личной жизни. Если у вас были проблемы с работой, ждите новых предложений.
Рыбы
Для Рыб июнь станет настоящим расцветом. Пришло время воплощать в жизнь все самые смелые задумки. Если намечается свадьба, июнь - самый лучший период. При этом возможны конфликты с возлюбленными из-за флирта на стороне. Требуйте больше уважения к себе - вы этого достойны!
Глоба также назвал благоприятные и не очень даты в июне 2021:
- удачные дни - 1, 16, 17, 23 и 30 июня;
- дни, когда нужно быть осторожными - 5 и 6 июня.
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