Ці знаки Зодіаку почнуть білу смугу в червні: астрологи назвали доленосні дати

Гороскоп на червень 2021 обіцяє багатьом знакам Зодіаку шанс почати білу смугу в житті завдяки можливостям, які подарує їм перший місяць літа. Астрологи назвали ключові дати для кожного з них - ці дні можуть стати по-справжньому доленосними.

Овен

У Овна біла смуга почнеться після 11 червня, коли зміниться положення агресивного Марса. До вас прийдуть сили, натхнення, а апатія і зневіра залишаться в минулому.

Телець

Поєднання Венера-Юпітер 3-4 червня дасть Тельцю те, що йому необхідно. Гроші, речі, любов, нові зв'язки або популярність - все, що так давно хотілося вам змінити.

Близнюки

Завдяки Ретроградному Меркурію Близнюки зможуть повернутися до минулого і виправити старі помилки. Це можуть бути відносини з потрібною людиною, які були колись втрачені. Щасливий період для вас буде майже весь місяць - з 1 по 24 червня.

Рак

2 числа завдяки Венері ваше життя стане гармонійніше і позитивніше. А ось 11 червня покинувший сузір'я Марс забере з собою загрозу отримання травм і конфліктів. 21 червня Ракам принесе везіння Сонце, яке посилить Юпітер 23 числа.

Лев

Позитивні зміни у представників цього знака відбудуться 11 червня з переходом Марса в їх знак. Вплив Червоної планети додасть їм бадьорості та енергії.

Терези

Чорна смуга у Терезів, як і у Тельців, обіцяє закінчитися з 3 червня. Почнеться поліпшення у всіх аспектах життя - як в матеріальному, так і в емоційному. З'явиться ймовірність вирішення важливого сімейного або житлового питання.