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Эти знаки Зодиака в декабре 2021 ждут роковые перемены: Глоба рассказал, кто они

Новина українською →
Среда 17 ноября 2021 06:00
Эти знаки Зодиака в декабре 2021 ждут роковые перемены: Глоба рассказал, кто они Фото: Гороскоп на декабрь 2021 (pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на декабрь 2021 от астролога Павла Глобы подскажет, какие знаки Зодиака в последний месяц этого непростого года встретятся с важнейшими переменами. При этом астролог говорит, что изменения будут не для всех позитивные, но уж точно роковыми - то есть повлияют на вашу дальнейшую жизнь.

Об этом пишет Kleo.

Телец

Первый месяц зимы преподнесет неожиданные перемены в семейную жизнь этих знаков Зодиака. Вы рискуете столкнуться с охлаждением в близких отношениях из-за своего желания доказать всем свою правоту.

Близнецы

Павел Глоба предупредил, что вам нужно остерегаться предательства со стороны близкого круга общения. В семьях не исключены измены, а на рабочем месте возможны козни со стороны коллег.

Рак

Астролог прогнозирует этому знаку Зодиака успех и перемены в финансовой сфере. Не исключено, что у вас в декабре появятся варианты для дополнительного заработка.

Рыбы

Рыбы встретятся с переменами в денежной сфере, благодаря чему вы сможете побаловать себя дорогими покупками. Финансовое положение позволит вам приобрести подарки не только для себя, но и для близких людей.

Ранее астролог Арина Артуровна поделилась гороскопом на ноябрь 2021 для всех знаков Зодиака.

Также мы писали, что год Тигра 2022 подарит важные перемены трем знакам Зодиака, которых опасалась сама Ванга.

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