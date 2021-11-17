Эти знаки Зодиака в декабре 2021 ждут роковые перемены: Глоба рассказал, кто они

Гороскоп на декабрь 2021 от астролога Павла Глобы подскажет, какие знаки Зодиака в последний месяц этого непростого года встретятся с важнейшими переменами. При этом астролог говорит, что изменения будут не для всех позитивные, но уж точно роковыми - то есть повлияют на вашу дальнейшую жизнь.

Телец

Первый месяц зимы преподнесет неожиданные перемены в семейную жизнь этих знаков Зодиака. Вы рискуете столкнуться с охлаждением в близких отношениях из-за своего желания доказать всем свою правоту.

Близнецы

Павел Глоба предупредил, что вам нужно остерегаться предательства со стороны близкого круга общения. В семьях не исключены измены, а на рабочем месте возможны козни со стороны коллег.

Рак

Астролог прогнозирует этому знаку Зодиака успех и перемены в финансовой сфере. Не исключено, что у вас в декабре появятся варианты для дополнительного заработка.

Рыбы

Рыбы встретятся с переменами в денежной сфере, благодаря чему вы сможете побаловать себя дорогими покупками. Финансовое положение позволит вам приобрести подарки не только для себя, но и для близких людей.