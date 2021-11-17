ru ua
Ср, 17 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

Ці знаки Зодіаку в грудні 2021 чекають фатальні зміни: Глоба розповів, хто вони

Новость на русском →
Середа 17 листопада 2021 06:00
Ці знаки Зодіаку в грудні 2021 чекають фатальні зміни: Глоба розповів, хто вони Фото: Гороскоп на грудень 2021 (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп на грудень 2021 від астролога Павла Глоби підкаже, які знаки Зодіаку в останній місяць цього непростого року зустрінуться з найважливішими змінами. При цьому астролог каже, що зміни будуть не для всіх позитивні, але вже точно фатальними - тобто вплинуть на ваше подальше життя.

Про це пише Kleo.

Телець

Перший місяць зими піднесе несподівані зміни в сімейне життя цих знаків Зодіаку. Ви ризикуєте зіткнутися з охолодженням в близьких відносинах через своє бажання довести всім свою правоту.

Близнюки

Павло Глоба попередив, що вам потрібно остерігатися зради з боку близького кола спілкування. У сім'ях не виключені зради, а на робочому місці можливі підступи з боку колег.

Рак

Астролог прогнозує цьому знаку Зодіаку успіх і зміни у фінансовій сфері. Не виключено, що у вас в грудні з'являться варіанти для додаткового заробітку.

Риби

Риби зустрінуться зі змінами в грошовій сфері, завдяки чому ви зможете побалувати себе дорогими покупками. Фінансове становище дозволить вам придбати подарунки не тільки для себе, але і для близьких людей.

Раніше астролог Аріна Артуровна поділилася гороскопом на листопад 2021 для всіх знаків Зодіаку.

Також ми писали, що рік Тигра 2022 подарує важливі зміни трьом знакам Зодіаку, яких побоювалася сама Ванга.

Читайте LITE в Google News
Гороскоп
Танці з зірками: яскраві моменти
Танці з зірками: яскраві моменти
Холостячка 2: інтриги шоу
Холостячка 2: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
В Україні продають сало за "космічною" ціною: що з продуктом буде далі
В Україні продають сало за "космічною" ціною: що з продуктом буде далі