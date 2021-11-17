Ці знаки Зодіаку в грудні 2021 чекають фатальні зміни: Глоба розповів, хто вони

Гороскоп на грудень 2021 від астролога Павла Глоби підкаже, які знаки Зодіаку в останній місяць цього непростого року зустрінуться з найважливішими змінами. При цьому астролог каже, що зміни будуть не для всіх позитивні, але вже точно фатальними - тобто вплинуть на ваше подальше життя.

Телець

Перший місяць зими піднесе несподівані зміни в сімейне життя цих знаків Зодіаку. Ви ризикуєте зіткнутися з охолодженням в близьких відносинах через своє бажання довести всім свою правоту.

Близнюки

Павло Глоба попередив, що вам потрібно остерігатися зради з боку близького кола спілкування. У сім'ях не виключені зради, а на робочому місці можливі підступи з боку колег.

Рак

Астролог прогнозує цьому знаку Зодіаку успіх і зміни у фінансовій сфері. Не виключено, що у вас в грудні з'являться варіанти для додаткового заробітку.

Риби

Риби зустрінуться зі змінами в грошовій сфері, завдяки чому ви зможете побалувати себе дорогими покупками. Фінансове становище дозволить вам придбати подарунки не тільки для себе, але і для близьких людей.