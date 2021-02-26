Зима прощаться не хочет: в какие области вернется холод и дожди со снегом

Погода в Украине подарит теплый погожий день в пятницу, однако на выходных в большинство регионов придут осадки - зальют дожди, местами со снегом. Окончание зимы ознаменуется снижением температуры воздуха, и кое-где будут ночные морозы.

Об этом говорится в прогнозе синоптиков до конца февраля на сайте Gismeteo.ua .

Какая погода будет 26-28 февраля в разных облцентрах Украины

В Киеве в пятницу, 26 февраля, небольшой дождь прогнозируется только под вечер, а утром и днем будет ясно. Жителей и гостей столицы ожидает теплая погода - столбики термометров поднимутся до +10 градусов, и даже в ночное время не опустятся до нуля. На выходных, 27 и 28 февраля, будет пасмурно и дождливо. Температура воздуха в субботу и воскресенье будет колебаться в пределах 0... +4 градусов в течение суток.

В Одессе 26 февраля прогнозируется теплый погожий солнечный день без осадков, а температура воздуха в течение суток ожидается от +4 до +12 градусов. На выходных солнце скроется за тучами, будут осадки в виде несильных дождей. 27 и 28 февраля столбики термометров начнут понемногу снижаться: в субботу будет +3... +8 градусов, а в воскресенье будет +1... +5 градусов.

В Харькове пятница, 26 февраля, порадует теплом до +13 градусов, и отсутствием осадков. Однако на выходных зарядят дожди, причем иногда даже со снегом. В субботу и воскресенье, 27 и 28 февраля, температура воздуха будет колебаться в пределах -1... +4 градусов.

Во Львове ясный теплый пятничный день с температурой воздуха до +10 градусов "разбавит" дождь под вечер. Осадки охватят всю субботу, 27 февраля, а термометры покажут от +2 до +5 градусов. Последний день зимы, 28 февраля, будет пасмурным, но дожди не прогнозируются, столбики термометров чуть снизятся.

В Днепре 26 февраля будет солнечно, а столбики термометров днем поднимутся аж до +14 градусов. Впрочем, уже в субботу, 27 февраля, зальет дождь, а воздух охладится до 0... +4 градусов. В воскресенье, 28 февраля, к дождю добавится и снег, а температура воздуха составит в течение суток -1... +4 градуса.

В Херсоне 26 февраля будет ясно и тепло. Днем температура воздуха составит до +10 градусов. На выходных, 27 и 28 февраля, будет преимущественно пасмурно, ожидаются небольшие дожди. В субботу столбики термометров покажут до +9 градусов днем, а в воскресенье уже до +5 градусов.

В Чернигове 26 февраля осадки не прогнозируются, будет небольшая облачность. Температура воздуха будет варьироваться от +3 до +5 градусов в течение суток. На выходных ожидаются незначительные осадки преимущественно в виде дождя, а последний вечер зимы "порадует" небольшим снегом. В субботу и воскресенье, 27 и 28 февраля, термометры покажут 0... +2 градуса.

В Луганске 26 февраля пройдет небольшой дождь, но ожидается теплая погода до +10 градусов в дневное время. В субботу, 27 февраля, будет пасмурно, прогнозируется снег с дождем. Температура воздуха будет колебаться от 0 до +4 градусов в течение суток. В воскресенье, 28 февраля, пасмурная погода сохранится - ночью и утром будет идти дождь. Под вечер воздух охладится до -3 градусов.

В Ужгороде 26 февраля будет ясно, сухо и тепло, столбики термометров поднимутся до +12 градусов. В субботу, 27 февраля, ожидается ночной дождик, но к утру осадки прекратятся, и не появятся до конца зимы. Температура воздуха на выходных будет около +2... +7 градусов (только ночью в воскресенье "просядет" ниже нуля).