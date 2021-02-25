Ранней весны и близко не будет, как и жары в мае: синоптик обновил прогноз

Погода в Украине весной будет преимущественно прохладной и дождливой, без резкого повышения температуры, и даже в мае жары не предвидится.

По словам знатока погоды, в первый месяц весны вероятны сюрпризы из-за огромных сугробов, которые намел февраль, и эти тонны снега останутся "в наследство" марту.

В марте украинцев будут ждать "минуса"

Как заверил Горбань, первая неделя весны будет морозной.

Температура воздуха 1-2 марта будет колебаться в пределах нуля, а в период с 3 по 7 марта ожидается около -7... -5 градусов.

Народный синоптик предупредил о периоде дождей и указал на вероятность подтопления, если к снегу, который не успеет сойти, добавятся еще и эти осадки.

"Киевская дамба немножко потечет. Хотя есть такая давняя народная примета: если Старый Новый год выпадает под нарастающую луну, то ждите большой воды. А в этом году наоборот: 13 января была убывающая луна", - отметил он

Дождливый апрель с холодными ветрами

Второй месяц весны не подарит резкого потепления, рассказал эксперт.

В начале апреля ожидаются ночные "минуса" до 3 градусов мороза, а средина месяца будет более прохладная.

Синоптик утверждает, что в последнюю неделю апреля картину "приукрасят" ветер с дождями, будет прохладно.

"Другие синоптики говорили, что будет очень ранняя весна, но ее и близко не будет", - отметил Горбань.

Жары в мае не будет

По словам народного синоптика, привычной майской жары в этом году в Украине не ожидается. Напротив - скорее всего погода сохранится прохладная.

К такому выводу Горбань пришел, учитывая дату Пасхи, которая в 2021-м приходится на 2 мая, а также волны похолодания.

"Солнце посылает на землю 94 волны. Не бывает 93 или 95. Это свои законы. Соответственно расчет волн идет от Пасхи, какого бы числа она не была. После Пасхи идет 5-я волна, 17-я волна, 33-я волна - это волны похолодания", - объяснил народный синоптик.