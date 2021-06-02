Жуткими ливнями накроет почти всю Украину: где погода будет самая мерзкая

Погода в Украине в среду, 2 июня, не сильно порадует жителей большинства областей. Синоптики прогнозируют сильный штормовой ветер, дожди, ливни и довольно низкую температуру воздуха.

Погода на востоке страны будет неприятная и мокрая. Во всех областях региона синоптики прогнозируют дожди и ливни днем, а также ночью. Температура воздуха в ночное время будет колебаться от +9 до +13 градусов, днем от +16 до +19 градусов.

На юге тоже будут идти затяжные дожди и ливни. Ночью в регионе от +11 до +13 градусов, днем ожидается от +16 до +18 градусов и сильный ветер с порывами. В Крыму кратковременные дожди, сильный ветер. Ночью +12 +14 градусов, днем от +18 до +20 градусов.

В северных областях небольшой дождь ожидается ночью, днем без существенных осадков. Ожидается сильный ветер. Ночью +8 +10 градусов, днем от +16 до +18 градусов.

На западе местами возможны небольшие кратковременные дожди в ночное время, днем будет сухо. Ветер со штормовыми порывами. Температура ночью составит +7 +9 градусов, днем ожидается от +15 до +17 градусов.

В центральной части страны синоптики прогнозируют сильные дожди, ливни и штормовой ветер. Ночью в регионе +9 +11 градусов, днем прогреется до +16 +18 градусов.

В Киеве 2 июня ночью пройдет небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер северо-восточный, до 7-12 м/с. Температура воздуха ночью в столице ожидается от +8 до +10 градусов, днем столбики термометров покажут от +16 до +18 градусов.

Карта погоды в Украине на среду, 2 июня