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Моторошними зливами накриє майже всю Україну: де погода буде сама мерзенна

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Середа 02 червня 2021 06:31
Моторошними зливами накриє майже всю Україну: де погода буде сама мерзенна Погода в Україні (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Погода в Україні в середу, 2 червня, не сильно порадує жителів більшості областей. Синоптики прогнозують сильний штормовий вітер, дощі, зливи та досить низьку температуру повітря.

Яка погода очікується в країні 2 червня, повідомляє Український гідрометцентр.

Погода на сході країни буде неприємна і мокра. У всіх областях регіону синоптики прогнозують дощі та зливи вдень, а також вночі. Температура повітря в нічний час коливатиметься від +9 до +13 градусів, вдень від +16 до +19 градусів.

На півдні теж йтимуть затяжні дощі та зливи. Вночі в регіоні від +11 до +13 градусів, вдень очікується від +16 до +18 градусів і сильний вітер з поривами. У Криму короткочасні дощі, сильний вітер. Вночі + 12 +14 градусів, вдень від +18 до + 20 градусів.

У північних областях невеликий дощ очікується вночі, вдень без істотних опадів. Очікується сильний вітер. Вночі + 8 +10 градусів, вдень від +16 до + 18 градусів.

На заході місцями можливі невеликі короткочасні дощі в нічний час, вдень буде сухо. Вітер зі штормовими поривами. Температура вночі становитиме + 7 +9 градусів, вдень очікується від +15 до + 17 градусів.

У центральній частині країни синоптики прогнозують сильні дощі, зливи та штормовий вітер. Вночі в регіоні + 9 +11 градусів, вдень прогріється до +16 + 18 градусів.

У Києві 2 червня вночі пройде невеликий дощ, Вдень без істотних опадів. Вітер північно-східний, до 7-12 м/с.Температура повітря вночі в столиці очікується від +8 до +10 градусів, вдень стовпчики термометрів покажуть від +16 до +18 градусів.

Моторошними зливами накриє майже всю Україну: де погода буде сама мерзеннаКарта погоди в Україні на середу, 2 червня

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики попередили про грозову стихію та сильні дощі.

А також розповідали про те, що синоптики ошелешили прогнозом погоди на літо і пообіцяли до 40 градусів тепла.

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