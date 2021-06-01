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В Украину несется грозовая стихия: где будет самая лютая погода

Новина українською →
Вторник 01 июня 2021 12:50
В Украину несется грозовая стихия: где будет самая лютая погода Фото: Погода в Украине принесет ливни и грозы (фото facebook.com/UkrHMC)
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине в среду, 2 июня, будет под действием циклона, который не на шутку разгуляется по стране. Где будут дожди, грозы, шквальный ветер - читайте ниже в нашем материале.

Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко.

"Циклон с дождями, который сегодня поливает центр, юг, восток Украины, завтра остается у нас. Поэтому 2-го июня дождей хватает. Влажная погода охватит большинство областей Украины ожидаются дожди, местами грозы, порывистый, до сильного, ветер", - пишет Диденко.

Наименьшая вероятность осадков завтра - на северо-западе, а также крайнем севере Украины. Прояснения также могут быть на юге, хотя там как раз будет гулять циклон. Это связано с тем, что именно юг окажется в "глазу" циклона, когда вокруг гремит и льет, а в эпицентре - сухо и спокойно.

В целом же ветер завтра будет шуметь по всей территории Украины.

Что касается температуры воздуха, то она в среду особо не изменится. Днем +15+19, а на юге и востоке местами до +20-ти.

В Киеве 2 мая существует вероятность дождя, будет свежевато и ветрено. Температура +16+17 градусов.

Ближайшее потепление синоптик анонсировала на пятницу, а уже на следующей неделе будет +20+25 градусов.

Ранее синоптики дали прогноз погоды на все летние месяцы, рассказав, когда придет летняя жара с +35 градусами.

Также спасатели рассказали, как уберечь себя и свое имущество во время сильной грозы.

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