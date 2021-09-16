В жизни этих знаков Зодиака начнется "черная полоса" в октябре

Гороскоп на октябрь 2021 расскажет про три знака Зодиака, которым нужно быть крайне осторожными. Астрологи говорят, что в жизни представителей этих созвездий может начаться "черная полоса" в карьере, финансах, личной жизни.

Близнецы

Вам придется пристально осмотреть свое окружение на работе. Есть коллеги, которые вам завидуют и пытаются "подсидеть". Астрологи рекомендуют не слишком бурно выражать эмоции, и стараться уходить от конфликтов. В октябре не исключены серьезные убытки, следите за поступлением денег на счет.

Рак

В жизни Рака будут присутствовать препятствия и "качели". С одной стороны все складывается хорошо, с другой - настоящая катастрофа. Последнее вас ждет в личной жизни, а вот на работе все будет идти по плану и реализовывается моментально. Астрологи говорят, что все проблемы получится решить, если не опускать руки.

Скорпион

На долю Скорпиона в середине осени выпадет немало испытаний. Но если пройти их достойно, то удастся выбраться из конфликтных ситуаций. Нужно прислушиваться к интуиции и обращать внимание на знаки судьбы. Многие в октябре 2021 года попадут в депрессию, если не прекратят ныть и переживать из-за пустяков.