Глоба назвал главных счастливчиков середины сентября: эти знаки Зодиака обогатятся!

Гороскоп на сентябрь 2021 от знаменитого астролога Павла Глобы расскажет про знаки Зодиака, которым особенно сильно повезет на этой неделе. Эти счастливчики будут испытывать особенную денежную удачу в середине первого месяца осени.

Овен

Астролог уверен, что Овны смогут побороть любые трудности на своем пути. Главное, чтобы все проблемы шли им на пользу. Важно извлекать уроки из произошедшего и не бояться оступиться на пути к богатству и счастью. В любви, как и в делах, Овнам потребуется толика настойчивости и решительности и вас ждет большой успех.

Лев

У представителей знака Зодиака самой важной сферой становится работа, финансы. Это то самое время, когда астролог советует Львам совершать покупки, есть шансы наткнуться на скидки. Можно вкладывать деньги в дом, квартиры, а на выходных полезно будет потратиться на развлечения - хороший отдых поможет вам сделать перерыв и с новыми силами добиваться высот.

Козерог

У Козерогов ожидается резкое увеличение числа задачи на работе - конечно же и результат будет. Сфокусируйтесь на работе как можно сильнее, чтобы не отвлекаться. Это отличное время для командировок, смены обстановки, любовных признаний и шопинга. Эта неделя может стать самой благоприятной в первой половине осени - удача на вашей стороне.