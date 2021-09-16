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У житті цих знаків Зодіаку почнеться "чорна смуга" в жовтні

Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп на жовтень 2021 розповість про три знаки Зодіаку, яким потрібно бути вкрай обережними. Астрологи кажуть, що в житті представників цих сузір'їв може початися "чорна смуга" в кар'єрі, фінансах, особистому житті.

Про це пише Astrorok.

Близнюки

Вам доведеться пильно оглянути своє оточення на роботі. Є колеги, які вам заздрять і намагаються "підсидіти". Астрологи рекомендують не надто бурхливо висловлювати емоції, і намагатися йти від конфліктів. У жовтні не виключені серйозні збитки, стежте за надходженням грошей на рахунок.

Рак

У житті Рака будуть присутні перешкоди і "гойдалки". З одного боку все складається добре, з іншого - справжня катастрофа. Останнє вас чекає в особистому житті, а ось на роботі все буде йти за планом і реалізовується моментально. Астрологи кажуть, що всі проблеми вийде вирішити, якщо не опускати руки.

Скорпіон

На долю Скорпіона в середині осені випаде чимало випробувань. Але якщо пройти їх гідно, то вдасться вибратися з конфліктних ситуацій. Потрібно прислухатися до інтуїції і звертати увагу на знаки долі. Багато хто в жовтні 2021 року потрапить в депресію, якщо не припинять нити і переживати через дрібниці.

Раніше астролог Павло Глоба назвав головних щасливчиків середини вересня серед знаків Зодіаку.

Також астролог Аріна Артурівна попередила про час ретроградного Меркурія, який настане вже у вересні.

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Гороскоп