Женский гороскоп на 2022 год: что принесет Тигр всем знакам Зодиака

Некоторым женщинам Тигр принесет все подарки на тарелочке, а некоторым придется для получения желаемого очень сильно постараться.

Гороскоп на 2022 год говорит о том, что в год Тигра многие женщины смогут добиться поставленных целей, обрести долгожданное счастье и встретить своего будущего партнера по жизни.

Астрологи рассказали, что ждет всех женщин по знаку Зодиака в 2022 году. Об этом информирует SlovoFraza.

Овен

В начале года звезды поддержат Овнов во всех начинаниях. Наступит удачное время, чтобы воплотить в жизнь самые смелые свои желания.

В материальном плане успех вероятен, но для этого приложить максимум усилий и намного больше работать.

Первая половина года будет довольно успешной, а вот во втором полугодии будет тяжелее добиваться своего, особенно в личных отношениях. С начала лета сосредоточьтесь больше на семье и своем партнере по жизни.

Телец

В 2022 году Тельцы смогут найти мужчину, который не побоится вступить с ними в серьезные отношения и их не испугает непростой характер. Их начнут принимать такими, какие они есть.

Почаще радуйте себя в 2022 году хорошими впечатлениями, чтобы рутина осенью и зимой не начала угнетать.

В начале года могут затормозиться все дела и работа, но поводов для беспокойства нет. Просто доверьтесь своему пути развития и обстоятельствам.

Близнецы

Год Тигра сулит Близнецам немало трудностей. Просто запомните: если что-то идет не так, как вы хотите – это Вселенная нашла более удобный способ выполнить ваши желания.

Ваша умеренная самостоятельность в 2022 году станет ключом в будущее. Не взваливайте на себя все проблемы и заботы, следуйте только за основными целями. И не бойтесь попросить своих близких о помощи.

Рак

Вас ожидают большие успехи во многих сферах жизни. Особенно ярким станет начало лета. Зима и первая половина весны будет прекрасным периодом для труда, забот и дел.

Вы сможете потихоньку выбраться из финансового кризиса и найти свою любовь. Летом не забывайте о маленьких радостях жизни, это вернет вам самооценку. Не бойтесь флиртовать – Тигр подарит вам надежного спутника.

Лев

Тигр готов вам отсыпать щедро успехов в любви, делах, работе и бизнесе. Но при одном условии – вы будете надеяться только на себя. В вашем окружении будет много негативной энергии.

Во второй половине года Львам придется стать более активными и энергичными. Ваши усилия не пропадут даром. Могут быть тупиковые и сложные ситуации, в которым вам понадобиться посторонняя помощь.

Дева

Не взваливайте в 2022 году на себя решение чужих проблем. Особенно, если вам очень сильно захочется помочь. Вам скорее всего придется обратиться самим за помощью. Друзья и родственники отзовутся очень охотно, особенно осенью.

В любви вы столкнетесь с мощным сопротивлением со стороны недругов и врагов и многие будут действовать против вас очень скрытно.

Весы

Постарайтесь в 2022 году избегать общения с мстительными людьми, не имейте с ними дел.

Не рассказывайте им о своих планах, амбициях, целях на будущее. У вас выпадет счастливый билет в новую жизнь, только не пропустите его в потоке забот и хлопот.

Начало года станет удачным временем для самоанализа, планирования. Чтобы удача во всем сопутствовала, постарайтесь избавиться от неприятных воспоминаний.

Скорпион

Все задуманное на 2022 год будет выполняться, но могут быть помехи на вашем пути к счастью. Они будут тормозить активное движение.

Вы рискуете провести год в погоне за мнимым идеалом, не ориентируйтесь на чужое мнение или моду.

Если вы не будете прислушиваться к собственному мнению, то рискуете оказаться в неправильном месте и с неправильными людьми. Слушайте внутренний голос.

Стрелец

Займитесь программированием своего мышления на лучшую жизнь. Если вы не начнете помогать, то исполнение ваших желаний и достижение целей будет идти намного медленнее.

В начале года постарайтесь контролировать свои эмоции. В январе, феврале и октябре у вас могут быть нерешенные вопросы и проблемы – это сильно подорвет веру в себя.

Но приятные перемены в 2022 году точно будут, для этого придется смотреть на жизнь в реальности.

Козерог

Начало года станет для Козерогов сложным, но потом счастье начнет приближаться небольшими шагами. Не теряйте веры в лучшее, даже если кажется, что удача отвернулась.

Проведите в начале года ревизию, избавьтесь от хлама, лишних вещей, от токсичных и неактуальных отношений. Можете сменить работу и даже сломать стереотипы в личных отношениях.

Водолей

Вы будете находиться в 2022 году на пороге очень важных перемен. У вас может быть знакомство с интересным человеком, новая работа, путешествие или важная покупка.

Посвятите больше времени организационным вопросам, начинайте экспериментировать. Если покажется, что удача отвернулась – значит были на то причины.

С людьми используйте юмор, отзывчивость, нежность и стремление оказать помощь.

Рыбы

Год будет не самый простой, и Тигр принесет немало проблем. Вам очень поможет интуиция и трезвый расчет. Их не всегда будет хватать, чтобы справиться со всеми сюрпризами, но они точно помогут.

Постарайтесь стать в год Тигра более уступчивыми и добродушными. Ваша показная строгость и холодность может сильно сыграть против вас, особенно в личных отношениях.