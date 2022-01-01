Жіночий гороскоп на 2022 рік: що принесе Тигр всім знакам Зодіаку

Гороскоп на 2022 рік говорить про те, що в рік Тигра багато жінок зможуть домогтися поставлених цілей, знайти довгоочікуване щастя і зустріти свого майбутнього партнера по життю.

Астрологи розповіли, що чекає всіх жінок за знаком Зодіаку у 2022 році. Про це інформує SlovoFraza.

Овен

На початку року зірки підтримають Овнів у всіх починаннях. Настане вдалий час, щоб втілити в життя найсміливіші свої бажання.

У матеріальному плані успіх вірогідний, але для цього докласти максимум зусиль і набагато більше працювати.

Перша половина року буде досить успішною, а ось у другому півріччі буде важче домагатися свого, особливо в особистих відносинах. З початку літа зосередьтеся більше на сім'ї та своєму партнері по життю.

Телець

У 2022 році Тельці зможуть знайти чоловіка, який не побоїться вступити з ними в серйозні відносини і їх не злякає непростий характер. Їх почнуть приймати такими, якими вони є.

Частіше радуйте себе у 2022 році хорошими враженнями, щоб рутина восени та взимку не почала пригнічувати.

На початку року можуть загальмуватися всі справи й робота, але приводів для занепокоєння немає. Просто довіртеся своєму шляху розвитку та обставинам.

Близнюки

Рік Тигра обіцяє Близнюкам чимало труднощів. Просто запам'ятайте: якщо щось йде не так, як ви хочете – це Всесвіт знайшов більш зручний спосіб виконати ваші бажання.

Ваша помірна самостійність у 2022 році стане ключем у майбутнє. Не звалюйте на себе всі проблеми та турботи, рухайтеся тільки за основними цілями. І не бійтеся попросити своїх близьких про допомогу.

Рак

Вас чекають великі успіхи в багатьох сферах життя. Особливо яскравим стане початок літа. Зима і перша половина весни буде прекрасним періодом для праці, турбот і справ.

Ви зможете потихеньку вибратися з фінансової кризи та знайти свою любов. Влітку не забувайте про маленькі радощі життя, це поверне вам самооцінку. Не бійтеся фліртувати - Тигр подарує вам надійного супутника.

Лев

Тигр готовий вам відсипати щедро успіхів в любові, справах, роботі та бізнесі. Але за однієї умови - ви будете надіятися тільки на себе. У вашому оточенні буде багато негативної енергії.

У другій половині року Левам доведеться стати більш активними та енергійними. Ваші зусилля не пропадуть дарма. Можуть бути тупикові та складні ситуації, в яких вам знадобитися стороння допомога.

Діва

Не звалюйте у 2022 році на себе розв'язання чужих проблем. Особливо, якщо вам дуже сильно захочеться допомогти. Вам швидше за все доведеться звернутися самим за допомогою. Друзі та родичі відгукнуться дуже охоче, особливо восени.

У любові ви зіткнетеся з потужним опором з боку недругів і ворогів і багато хто буде діяти проти вас дуже приховано.

Терези

Постарайтеся у 2022 році уникати спілкування з мстивими людьми, не майте з ними справ.

Не розповідайте їм про свої плани, амбіції, цілі на майбутнє. У вас випаде щасливий білет в нове життя, тільки не пропустіть його в потоці турбот і клопоту.

Початок року стане вдалим часом для самоаналізу, планування. Щоб удача у всьому супроводжувала, постарайтеся позбутися від неприємних спогадів.

Скорпіон

Все задумане на 2022 рік буде виконуватися, але можуть бути перешкоди на вашому шляху до щастя. Вони будуть гальмувати активний рух.

Ви ризикуєте провести рік в гонитві за уявним ідеалом, не орієнтуйтеся на чужу думку або моду.

Якщо ви не будете прислухатися до власної думки, то ризикуєте опинитися в неправильному місці й з неправильними людьми. Слухайте внутрішній голос.

Стрілець

Займіться програмуванням свого мислення на краще життя. Якщо ви не почнете допомагати, то виконання ваших бажань і досягнення цілей буде йти набагато повільніше.

На початку року постарайтеся контролювати свої емоції. У січні, лютому і жовтні у вас можуть бути невирішені питання і проблеми – це сильно підірве віру в себе.

Але приємні зміни у 2022 році точно будуть, для цього доведеться дивитися на життя в реальності.

Козоріг

Початок року стане для Козорогів складним, але потім щастя почне наближатися невеликими кроками. Не втрачайте віри в краще, навіть якщо здається, що удача відвернулася.

Проведіть на початку року ревізію, Позбавтеся від мотлоху, зайвих речей, від токсичних і неактуальних відносин. Можете змінити роботу і навіть зламати стереотипи в особистих відносинах.

Водолій

Ви будете перебувати у 2022 році на порозі дуже важливих змін. У вас може бути знайомство з цікавою людиною, нова робота, подорож або важлива покупка.

Присвятіть більше часу організаційним питанням, починайте експериментувати. Якщо здасться, що удача відвернулася – значить були на те причини.

З людьми використовуйте гумор, чуйність, ніжність і прагнення надати допомогу.

Риби

Рік буде не найпростіший, і Тигр принесе чимало проблем. Вам дуже допоможе інтуїція і тверезий розрахунок. Їх не завжди буде вистачати, щоб впоратися з усіма сюрпризами, але вони точно допоможуть.

Постарайтеся стати в рік Тигра більш поступливими та добродушними. Ваша показна строгість і холодність може сильно зіграти проти вас, особливо в особистих відносинах.