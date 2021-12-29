Астрологи назвали главных везунчиков и неудачников 2022: узнайте, в каком вы списке

Гороскоп 2022 сулит везение и неудачу некоторым знакам Зодиака. Кто станет баловнем судьбы, а кто - наоборот будет преодолевать трудности?

В тройке счастливчиков года Тигра оказались Овен, Рак и Дева, а вот Львам, Скорпионам и Стрельцам повезет гораздо меньше.

Кому повезет в 2022-м году

Овен

Удача будет рядом с Овнами в течение года - особенно в амурной и деловой сферах жизни. Астрологи пророчат вам улучшение материального блага, не исключено, что вы сможете обзавестись новыми крупными покупками: авто, квартирой, дачей.

Чтобы все сложилось удачно, уделите время саморазвитию, займитесь повышением профквалификации, расставьте приоритеты на ближайшие 365 дней.

Рак

Ракам будет везти во многих сферах жизни. В начале года вам понадобится гибкость, сосредоточенность, уверенность в себе. При этом следует вовремя распознавать манипуляторов и недоброжелателей, которые захотят вам навредить.

Особенно крупно повезет вам в любовной сфере. Если вы одиноки, вас ждет встреча со второй половинкой, с которой удастся построить крепкие отношения.

Дева

Девы окажутся в центре внимания в 2022 году. Но важно не лениться, чтобы достигнуть высоких показателей, в бизнесе, делах, карьере. Займитесь саморазвитием и повышением квалификации. А чтобы не перегореть, вовремя отдыхайте.

Одиноким Девам предстоит судьбоносная встреча с человеком, который станет им близок и дорог.

Кому не повезет в 2022-м году

Лев

Вас ждет довольно сложный период в 2022-м году. Неудача будет преследовать как в финансовой сфере жизни, так и в других областях. Чтобы заработать хотя бы минимальный доход, придется прилагать титанические усилия.

Но не расстраивайтесь сильно. В результате вы получите новый жизненный опыт, который вам еще не раз пригодится. Закалка еще больше поможет вам в достижении всех поставленных целей, а также в опережении конкурентов.

Скорпион

У Скорпионов вероятны как депрессии, так и нервные срывы. Рекомендуется в любой ситуации стараться держать свои эмоции под контролем и регулярно заниматься расслабляющими практиками (йогой, медитацией).

Некоторые представители зодиакального круга поставят точку в отношениях с партнером. Если они токсичные, не стоит за них держаться и пытаться вернуть то, что невозможно. Мудрость и терпение должны стать главными качествами в течение всего года.

Стрелец

Стрельцам придется нелегко в год Тигра. Неурядицы будут как в личной сфере жизни, так и в деловой. Вам придется не раз попотеть, чтобы преодолеть препятствия на своем пути.

Почаще прислушивайтесь к советам родных и близких людей, особенно к старшим родственникам. Они могут давать мудрые советы, которые помогут решить сложные задачи.