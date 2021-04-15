Жена Дмитрия Комарова переболела COVID-19: зараза действительно редкая и противная

По словам экс-королевы красоты, она решила на всякий случай протестироваться на коронавирус перед тем, как ехать к родным, хотя не чувствовала никаких симптомов. И вот 1 апреля "сыграло со мной злую шутку" - результат оказался положительным.

Александра рассказала, что только потом появились головная боль, температура и первые признаки болезни, которые многие сначала воспринимают как обычная простуда, а "между тем бессознательно продолжают быть переносчиком вируса".

"А зараза эта, действительно, редкая и противная", - отметила она.

Также девушка призвала всех беречь себя и всегда думать о тех, кто вокруг вас: и родных, и чужих.

"Не пренебрегайте известными мерами безопасности - они действительно важны, и ты это четко осознаешь, когда больной лежишь и анализируешь свои шаги. А при первых симптомах - не поленитесь сдать тест и вовремя самоизолироваться!", - написала Кучеренко.

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Модель также уточнила, что провела на самоизоляции 14 дней, и теперь период болезни закончен.

"Не первый раз выигрываю корону", - пошутила красавица.

Александра Кучеренко (фото: instagram.com/aakucherenko)