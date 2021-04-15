RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Дружина Дмитра Комарова перехворіла на COVID-19: зараза справді рідкісна і противна

Автор: Володимир Костирін

Дружина відомого ведучого Дмитра Комарова, модель і телеведуча, "Міс Україна 2016" Олександра Кучеренко зізналася, що перехворіла на COVID-19. Дівчина розповіла, як перенесла хворобу, про яку дізналася зовсім випадково.

Про це 15 квітня Кучеренко написала у своєму Instagram.

За словами екс-королеви краси, вона вирішила про всяк випадок протестуватися на коронавірус перед тим, як їхати до рідних, хоча не відчувала жодних симптомів. І ось 1 квітня "зіграло зі мною злий жарт" - результат виявився позитивним.

Олександра розповіла, що тільки потім з'явилися головний біль, температура і перші ознаки хвороби, які багато хто спочатку сприймають за звичайну застуду, а "між тим несвідомо продовжують бути переносником вірусу".

"А зараза ця, справді, рідкісна і противна", - зазначила вона.

Також дівчина закликала всіх берегти себе і завжди думати про тих, хто навколо вас: і рідних, і чужих.

"Не нехтуйте відомими заходами безпеки - вони справді важливі, і ти це чітко усвідомлюєш, коли хворий лежиш і аналізуєш свої кроки. А при найперших симптомах - не полінуйтеся здати тест і вчасно самоізолюватися", - написала Кучеренко.

Модель також уточнила, що провела на самоізоляції 14 днів, і тепер період хвороби закінчений.

"Не перший раз виграю корону", - пожартувала красуня.

Олександра Кучеренко (фото: instagram.com/aakucherenko)

Раніше ми писали, що Дмитро Комаров перервав експедицію заради дружини, і закохані зустрілися в теплій країні для святкування Нового року.

Також перед цим дружина Дмитра Комарова розповіла про незвичайні подарунки від чоловіка.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Дмитрий КомаровАлександра КучеренкоКоронавірус
Читайте також
Постковідний синдром: лікар розповів, як повернути нюх, сон і гарне самопочуття
Коронавірус увійшов до трійки головних проблем українців, але далеко не на першому місці
Прогноз погоди