Дружина Дмитра Комарова перехворіла на COVID-19: зараза справді рідкісна і противна

За словами екс-королеви краси, вона вирішила про всяк випадок протестуватися на коронавірус перед тим, як їхати до рідних, хоча не відчувала жодних симптомів. І ось 1 квітня "зіграло зі мною злий жарт" - результат виявився позитивним.

Олександра розповіла, що тільки потім з'явилися головний біль, температура і перші ознаки хвороби, які багато хто спочатку сприймають за звичайну застуду, а "між тим несвідомо продовжують бути переносником вірусу".

"А зараза ця, справді, рідкісна і противна", - зазначила вона.

Також дівчина закликала всіх берегти себе і завжди думати про тих, хто навколо вас: і рідних, і чужих.

"Не нехтуйте відомими заходами безпеки - вони справді важливі, і ти це чітко усвідомлюєш, коли хворий лежиш і аналізуєш свої кроки. А при найперших симптомах - не полінуйтеся здати тест і вчасно самоізолюватися", - написала Кучеренко.

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Модель також уточнила, що провела на самоізоляції 14 днів, і тепер період хвороби закінчений.

"Не перший раз виграю корону", - пожартувала красуня.

Олександра Кучеренко (фото: instagram.com/aakucherenko)