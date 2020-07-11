ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Может добыть сам: жена Дмитрия Комарова рассказала о необычных подарках от мужа

Суббота 11 июля 2020 15:24
Может добыть сам: жена Дмитрия Комарова рассказала о необычных подарках от мужа
Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко (фото: instagram.com/aakucherenko)
Автор: Ольвия Агаркова

Александра Куреченко рассказала, какими презентами ее балует муж

Жена Дмирия Комарова, Александра Кучеренко – обладательница точеной фигуры и прекрасного вкуса. Девушка всегда выглядит подчеркнуто элегантно и женственно. К тому же, ведущая и модель отличная хозяйка, о чем не раз расказывал сам путешественник, хвастаясь кулинарными талантами любимой супруги. Он же, в свою очередь, окружает Александру заботой и вниманием. Девушка рассказала, какими памятными и дрогими сердцу подарками балует ее ведущий "Мира наизнанку".

Александра запечатлена в шелковом платье благородного небесно-голубого оттенка. В качестве украшений – несколько колец и серьги с драгоценными камнями глубокого синего оттенка, на руках – изящные золотые браслеты.

"Вспоминаю, как в детстве тянулась ко всему, что блестит. Любила копаться в бижутерии и подбирать украшения. А на свои танцевальные выступления надевала всё лучшее сразу - яркие браслеты, большие серьги-кольца и колье в кристаллах. Любовь к украшениям никуда не делась. Поэтому мой муж всегда знает, что мне подарить. Бывает, из своих экспедиций Дима привозит мне в подарок украшения с какими-то особенными, редкими камнями, которые может и добыть сам. Уже целая коллекция собралась! В ней каждое украшение напоминает мне о чем-то очень сокровенном", - поделилась Александра.

Может добыть сам: жена Дмитрия Комарова рассказала о необычных подарках от мужа

Александра Кучеренко призналась, что очень любит изысканные украшения (фото: instagram.com/aakucherenko)

Комментаторы восхитились красотой и утонченностью Александры и сообщили ей об этом под постом.

  • Саша нереально красивая
  • Очень красивая, Сашенька
  • Сашенька, ты безупречно красива
  • Боже, как же красиво
  • Милая, скромная, красивая, талантливая. Комарову очень повезло
  • Очень красивая
  • Сашенька, берегите Диму. И любите. Вы очень красивая пара!
  • Яка Ви чарівна! Комаров найщасливіший
  • Саша, Ви така мила, тендітна. Стильно одягаєтесь. Молодець. Заслуговуєте на повагу

Скриншот комментариев

Кстати, Дмитрий Комаров и Александра Куреченко показали, как отпраздновали ночь самого мистического праздника в году – Ивана Купала.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Дмитрий КомаровАлександра Кучеренко
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь