Повернення до природи: розкрита нова цікава деталь про Кейт Міддлтон

Фото: Кейт Міддлтон (instagram.com/kensingtonroyal)

Прихильники підтримали ідею Кейт і визнали, що це найкраще, що вона могла зробити для Англії

Кейт Міддлтон, герцогиня Кембриджська, що недавно відсвяткувала свій день народження, спільно з ландшафтними архітекторами Эндри Девісом та Адамом Уайтом і Королівським садівничим товариством організувала створення незвичайного саду, під назвою "Назад до природи", який покажуть на виставці квітів у Челсі, повідомили в Кенсингтонському палаці. Ініціатива Кейт спрямована на те, щоб підкреслити переваги відпочинку на свіжому повітрі і надихнути дітей, сім'ї та громади повернутися до природи.

Фото: Кейт Міддлтон разом з архітекторами буде проектувати і будувати сад (instagram.com/kensingtonroyal)

"Сад "Назад до природи", заснований на лісовому масиві, прагне повернути дорослим почуття подиву і чарівності, яким вони насолоджувалися в дитинстві, і як доповнення - розпалить азарт і пристрасть до природи в майбутніх поколіннях", - стверджують офіційні представники королівської сім'ї в соцмережах.

Фото: Мета герцогині - привернути більше уваги дітей до навколишнього середовища (instagram.com/kensingtonroyal)

Як повідомляється, сад буде ґрунтуватися на пристрасті Її Королівської Високості до природи і доведеної користі, яку природа надає для физичного і психічного здоров'я. А молода герцогиня, як відомо, є активним прихильником позитивного впливу природи і навколишнього середовища на розвиток дітей.

Фото: Прихильники вважають, що ініціатива Кейт гідна її королівського статусу (instagram.com/kensingtonroyal)

Варто відзначити, що Королівське садівниче товариство є провідною благодійною організацією у світі, яка закликає надихатися природою.

Шанувальники Кейт Міддлтон високо оцінили "зелену" ініціативу герцогині і залишили масу позитивних коментарів.

Скріншот: Коментарі шанувальників в соцмережах (instagram.com/kensingtonroyal)

"Прекрасна Кейт";

"Це чудовий і чудовий спосіб життя для сім'ї";

"Кейт, ми любимо тебе, дуууже сильно, майбутня королева";

"Мені подобається це дуже захоплюючий захід. Я захоплююся тим, скільки соціальних програм доступно, щоб допомогти людям з усіх областей Англії. Продовжуйте в тому ж дусі";

"Хочу бути як вона";

"Це найкраще - природа для дітей і дорослих так важлива, особливо для нашого психічного здоров'я і благополуччя";

"Привіт Кейт! Прекрасна ініціатива, що об'єднує природу і розум людей. Ви красиві і дуже привабливі. Я вас люблю";

"Дякую Господу за нашу англійську троянду";

"Ангел", - написали шанувальники в коментарях.

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Нагадаємо, що нещодавно стало відомо про шкільне минуле герцогині Кембриджської. Виявилося, що Кейт Міддлтон змогла підкорити серця всіх однокласників під час навчання в школі-інтернаті Марлборо.

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