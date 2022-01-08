Возможности станут неограниченными: женский гороскоп с 10 по 16 января

Первая половина месяца для многих представителей зодиакального созвездия станет напряженной, а вторая половина месяца принесет облегчение и решение многих проблем.

Гороскоп на январь говорит о том, что первый месяц 2022 года будет неоднозначным.

Астрологи рассказали, что вторая неделя января будет под воздействием растущей Луны и это принесет много энергии и сил. Что ждет всех женщин по знаку Зодиака, рассказали на Vedmochka.

Овен

Не ждите у моря погоды, воплощайте в жизнь свои идеи. Деловые партнеры будут настроены на общение и начнут подкидывать выгодные сделки.

Отношения с начальством выйдут на новый уровень, и вы можете ожидать поблажки и премии.

Воспользуйтесь ситуацией и возьмите дополнительный выходной – это поможет улучшить отношения с родными и близкими.

Телец

Позаботьтесь о своей репутации на работе, вы можете столкнуться с завистью коллег. Не делитесь своими успехами и не рассказывайте о планах на будущее.

Выходные постарайтесь провести с друзьями – там и похвастаетесь своими успехами. Возможны финансовые поступления.

А в личной жизни вам очень сильно пригодится интуиция. Но не пугайте поклонников своей проницательностью.

Близнецы

Будьте осторожны, ваше дружелюбие и бескорыстие может сыграть вам плохую службу. Среди друзей могут появиться нечестные люди.

В профессиональной сфере ждет успех – начальник будет вами доволен, а идеи перспективными.

В любовной сфере ожидается наплыв поклонников и времени на свидание с каждым не хватит, выбирайте с умом.

Рак

Вам не стоит беспокоиться на этой неделе, Вселенная за вами наблюдает. Постарайтесь не действовать под воздействием эмоций и не начинайте разрабатывать планы до того, как что-то предпримите.

Возможны командировки или путешествия. Не заводите служебный роман, но от теплых и полезных знакомств в поездках не отказывайтесь. Выходные проведите с родными.

Лев

Вам на этой неделе придется идти на уступки и прислушиваться к мнению других людей. Работа вам начнет приносить удовольствие, у вас появятся новые симпатии, а идеи будут поддерживать.

Времени на личную жизнь почти не останется, и поклонники будут этим опечалены. Но знаки внимания вы будете получать регулярно и не всегда будете знать, от кого прилетел сюрприз.

Дева

Постарайтесь не придумывать себе дополнительных проблем, которые придется решать самостоятельно. Звезды подкинут вам головоломки в профессиональной сфере, и начальник вас точно развеселит.

У вас откроется дар предвидения и это сильно не понравится конкурентам. Внутреннее чутье пригодится и в личной сфере, но ситуация улучшится только к выходным.

Весы

Вам кажется, что вы не очень приспособлены к жизни, но это не так. От вашего легкомыслия не останется и следа, и вы легко справитесь с конкурентами и все проблемы решите.

Ожидается успех в творчестве, не закапывайте свои таланты. В общении с окружающими у вас намечаются перемены и с вами захотят подружиться.

В семье тоже все наладится, и родственники поддержат ваши идеи, а в любовной сфере будет много романтики.

Скорпион

Дела на этой неделе будут идти неплохо, но опасайтесь зависти коллег. Однако вреда это не принесет, так как среди них ваших друзей намного больше. Возможны выгодные заказы или сделки.

Ближайшая неделя принесет финансовые поступления. Личную сферу под контроль взял Купидон, вас ожидают сюрпризы и соблазны. Выходные постарайтесь провести на свежем воздухе.

Стрелец

Неделя станет насыщенная и веселая, соберитесь с силами. Вас могут завалить командировками и заданиями, появится шанс показать все свои способности и таланты.

Также есть шанс найти новых друзей и деловых партнеров. Не отказывайтесь от предложений друзей провести время вместе, они в вас нуждаются. На выходных возможен визит дальних родственников.

Козерог

Ожидается яркий и интересный период. Вам стоит избавиться от недоверчивости и стать более открытыми к общению. Возможны новые знакомства и встречи. Финансовая ситуация начнет улучшаться в начале недели.

На середину недели запланируйте крупные покупки для дома. Поклонники начнут вас баловать сюрпризами и в воскресенье ожидайте романтический подарок.

Водолей

Постарайтесь не действовать в ущерб себе. Позаботьтесь о собственной персоне, есть шанс подняться выше по карьерной лестнице. Возможны сюрпризы в финансовой сфере и денежная удача к вам пришла надолго.

Можете обновить гардероб – это оценят коллеги, партнеры и поклонники. Ситуация на личном фронте будет очень похожа на сказочный сон, а Купидон ближе к выходным вам принесет новые сюрпризы.

Рыбы

Вам в ближайшие дни пригодится ваша мудрость и терпение. Не выключайте интуицию и прислушивайтесь к подсказкам.

Будьте осторожны с компромиссами в общении с деловыми партнерами. Воспользуйтесь расположением начальника – попросите премию или дополнительный отдых.

Постарайтесь на выходные выбраться за город и хорошо отдохнуть.