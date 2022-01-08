Можливості стануть необмеженими: жіночий гороскоп з 10 по 16 січня

Гороскоп на січень говорить про те, що перший місяць 2022 року буде неоднозначним.

Астрологи розповіли, що другий тиждень січня буде під впливом зростаючого місяця і це принесе багато енергії та сил. Що чекає всіх жінок за знаком Зодіаку, розповіли на Vedmochka.

Овен

Не чекайте біля моря погоди, втілюйте в життя свої ідеї. Ділові партнери будуть налаштовані на спілкування і почнуть підкидати вигідні угоди.

Відносини з начальством вийдуть на новий рівень, і ви можете очікувати поблажки та премії.

Скористайтеся ситуацією і візьміть додатковий вихідний – це допоможе поліпшити відносини з рідними та близькими.

Телець

Подбайте про свою репутацію на роботі, ви можете зіткнутися з заздрістю колег. Не діліться своїми успіхами та не розповідайте про плани на майбутнє.

Вихідні постарайтеся провести з друзями – там і похвалитеся своїми успіхами. Можливі фінансові надходження.

А в особистому житті вам дуже сильно стане в пригоді інтуїція. Але не лякайте шанувальників своєю проникливістю.

Близнюки

Будьте обережні, ваша дружелюбність і безкорисливість може зіграти вам погану службу. Серед друзів можуть з'явитися нечесні люди.

У професійній сфері чекає успіх - начальник буде вами задоволений, а ідеї перспективними.

У любовній сфері очікується наплив шанувальників і часу на побачення з кожним не вистачить, вибирайте з розумом.

Рак

Вам не варто турбуватися на цьому тижні, Всесвіт за вами спостерігає. Постарайтеся не діяти під впливом емоцій і не починайте розробляти плани до того, як щось зробите.

Можливі відрядження або подорожі. Не заводьте службовий роман, але від теплих і корисних знайомств в поїздках не відмовляйтеся. Вихідні проведіть з рідними.

Лев

Вам на цьому тижні доведеться йти на поступки та прислухатися до думки інших людей. Робота вам почне приносити задоволення, у вас з'являться нові симпатії, а ідеї будуть підтримувати.

Часу на особисте життя майже не залишиться, і шанувальники будуть цим засмучені. Але знаки уваги ви будете отримувати регулярно і не завжди будете знати, від кого прилетів сюрприз.

Діва

Постарайтеся не придумувати собі додаткових проблем, які доведеться вирішувати самостійно. Зірки підкинуть вам головоломки в професійній сфері, і начальник вас точно розвеселить.

У вас відкриється дар передбачення і це сильно не сподобається конкурентам. Внутрішнє чуття стане в пригоді й в особистій сфері, але ситуація покращиться тільки до вихідних.

Терези

Вам здається, що ви не дуже пристосовані до життя, але це не так. Від вашої легковажності не залишиться і сліду, і ви легко впораєтеся з конкурентами та всі проблеми вирішите.

Очікується успіх у творчості, не закопуйте свої таланти. У спілкуванні з оточуючими у вас намічаються зміни й з вами захочуть подружитися.

У родині теж все налагодиться, і родичі підтримають ваші ідеї, а в любовній сфері буде багато романтики.

Скорпіон

Справи на цьому тижні йтимуть непогано, але остерігайтеся заздрості колег. Однак шкоди це не принесе, бо серед них ваших друзів набагато більше. Можливі вигідні замовлення або угоди.

Найближчий тиждень принесе фінансові надходження. Особисту сферу під контроль взяв Купідон, вас чекають сюрпризи та спокуси. Вихідні постарайтеся провести на свіжому повітрі.

Стрілець

Тиждень стане насиченим і веселим, зберіться з силами. Вас можуть завалити відрядженнями та завданнями, з'явиться шанс показати всі свої здібності та таланти.

Також є шанс знайти нових друзів і ділових партнерів. Не відмовляйтеся від пропозицій друзів провести час разом, вони вас потребують. На вихідних можливий візит далеких родичів.

Козоріг

Очікується яскравий і цікавий період. Вам варто позбутися недовірливості та стати більш відкритими до спілкування. Можливі нові знайомства і зустрічі. Фінансова ситуація почне поліпшуватися на початку тижня.

На середину тижня заплануйте великі покупки для дому. Шанувальники почнуть вас балувати сюрпризами та в неділю чекайте романтичний подарунок.

Водолій

Постарайтеся не діяти на шкоду собі. Подбайте про власну персону, є шанс піднятися вище по кар'єрних сходах. Можливі сюрпризи у фінансовій сфері та грошова удача до вас прийшла надовго.

Можете оновити гардероб - це оцінять колеги, партнери та шанувальники. Ситуація на особистому фронті буде дуже схожа на казковий сон, а Купідон ближче до вихідних вам принесе нові сюрпризи.

Риби

Вам найближчими днями стане в пригоді ваша мудрість і терпіння. Не вимикайте інтуїцію і прислухайтеся до підказок.

Будьте обережні з компромісами в спілкуванні з діловими партнерами. Скористайтеся розташуванням начальника - попросіть премію або додатковий відпочинок.

Постарайтеся на вихідні вибратися за місто і добре відпочити.