Обострения, стрессы и травмы: знаки Зодиака, которых в январе 2022 подведет здоровье

Гороскоп на январь 2022 предупреждает три знака Зодиака о вероятности проблем со здоровьем в первый месяц года. Астролог рассказала, в чем именно каждому из них следует поберечься, чтобы не сделать еще хуже.

Овен

Астролог советует представителям огненного знака Зодиака прислушаться к своему здоровью. Особенно опасны сейчас стрессовые состояния, которые в будущем могут спровоцировать большие проблемы, вплоть до достаточно серьезных заболеваний.

Весы

По словам Арина Артуровны, Весам нужно уделить пристальное внимание здоровью, поскольку в январе 2022 есть большой риск появления простудных заболеваний. Те Весы, у кого наблюдаются хронические недуги, также будут подвержены их обострению.

Рыбы

В целом в сфере здоровья особых трудностей не будет. При этом в январе 2022 вам желательно не допускать экстрима, иначе это может привести к травмоопасным ситуациям.