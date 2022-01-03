Обострения, стрессы и травмы: знаки Зодиака, которых в январе 2022 подведет здоровье
Гороскоп на январь 2022 предупреждает три знака Зодиака о вероятности проблем со здоровьем в первый месяц года. Астролог рассказала, в чем именно каждому из них следует поберечься, чтобы не сделать еще хуже.
Прогнозом с Lite поделилась знаменитый астролог Арина Артуровна. Эксперт советует читать гороскоп по своему Асцеденту (восходящему знаку).
Овен
Астролог советует представителям огненного знака Зодиака прислушаться к своему здоровью. Особенно опасны сейчас стрессовые состояния, которые в будущем могут спровоцировать большие проблемы, вплоть до достаточно серьезных заболеваний.
Весы
По словам Арина Артуровны, Весам нужно уделить пристальное внимание здоровью, поскольку в январе 2022 есть большой риск появления простудных заболеваний. Те Весы, у кого наблюдаются хронические недуги, также будут подвержены их обострению.
Рыбы
В целом в сфере здоровья особых трудностей не будет. При этом в январе 2022 вам желательно не допускать экстрима, иначе это может привести к травмоопасным ситуациям.
Ранее астролог также поделилась индивидуальным гороскопом для всех знаков Зодиака на январь 2022, рассказав, что их ждет в любви, карьере и финансах.
Также мы писали в любовном гороскопе на 2022 год, каковы шансы у каждого знака Зодиака встретить настоящую любовь