Воздержитесь от необдуманных поступков: гороскоп для всех знаков Зодиака с 1 по 7 ноября

Гороскоп на ноябрь 2021 года говорит о том, что последний месяц осени может принести импульсивные и необдуманные поступки и понадобится контроль над собой, чтобы не допустить неприятностей. Не связывайтесь с проектами, которые сулят быструю прибыль, но тянут за собой финансовые риски.

Астрологи рассказали, что ждет все знаки Зодиака в ближайшую неделю, с 1 по 7 ноября. Об этом информирует Lunday.

Овен

Начало недели принесет упадок сил, и в норму Овны начнут приходить только во вторник. Могут возникнуть трудности в общении с близкими людьми и друзьями. Слушайте свою интуицию – она подскажет, как нужно поступить в сложной ситуации. Не налегайте на алкоголь и позаботьтесь о своем здоровье. Запланируйте небольшое путешествие 6 и 7 ноября – смена обстановки и впечатления пойдут вам на пользу.

Телец

В понедельник ожидается улучшение в сфере личных взаимоотношений. Не торопите события, действуйте постепенно. Во второй половине недели вероятны некоторые финансовые трудности. Работать на этой неделе придется много. Привести нервную систему в порядок и восстановить равновесие вам поможет домашний уют и общение с родными. Побалуйте себя чем-то вкусным, а выходные посвятите домашним делам.

Близнецы

Будьте осторожны в начале недели – вам придется отбиваться от агрессии и нападок со стороны странных личностей. Но настроение эти события вам точно не испортят, а вторник и среда порадуют Близнецов перспективными предложениями, возвратом долга и неожиданной возможностью заработать. В пятницу возможно событие, которое окажет на вас сильное впечатление в плане эмоций. Не злоупотребляйте вредными привычками в конце недели, поберегите здоровье и позаботьтесь о душевном равновесии.

Рак

Начало недели принесет важный разговор, который либо поможет обрести близкого человека, либо даст возможность сблизиться с вашим партнером по жизни. Вторник и среда станут сложными из-за неурядиц на работе или с документами. Вернуть хорошее настроение помогут советы мудрого человека. Обратитесь за помощью к друзьям или родным, если будет нужно. Вторая половина недели принесет сюрпризы, возможно финансовые. Конец недели пройдет в бытовых хлопотах.

Лев

Первая неделя ноября станет успешной в сфере бизнеса и профессиональной деятельности. Трудности могут возникнуть только во второй воловине недели. Возможно, вам не захотят возвращать крупную сумму, которую вы ранее дали в долг. Или не захотят вернуть гонорар за проделанную работу. Любая ситуация заставит понервничать. На выходных ждите приятные хлопоты из-за гостей – возможны визиты родственников или друзей.

Дева

Конец осени принесет вам награду за ваши труды. Приготовьтесь получать денежное поощрение и моральную похвалу. Любую ситуацию, даже не самую удачную, вы сможете обернуть себе в пользу. В четверг и пятницу ждите улучшение в личных отношениях и интересное предложение о дополнительном заработке. На выходных обратите внимание на здоровье – резкость ваших суждений в сочетании с алкоголем могут вызвать конфликты с друзьями.

Весы

Ближайшая неделя для Весов станет удачной. Будние дни будут богаты на различные события. Одинокие смогут встретить интересного человека, и встреча произойдет в тот момент, когда они даже ожидать ее не будут. Семейных ожидает настоящий медовый месяц. На работе вы почувствуете, что вас ценят и уважают, а в бизнесе – доверяют. В пятницу появятся новые возможности для воплощения мечты.

Скорпион

С понедельника отложите в сторону лень – ваши старания заметят, оценят и дадут достойную награду. Ваше обаяние и харизма помогут достичь удовольствия и решения многих задач, но помните о чувствах других людей. В четверг или пятницу возможно важное знакомство. Самочувствие будет на высоте, но не забывайте о регулярных занятиях спортом, чтобы поддержать форму и запас энергии.

Стрелец

В начале недели возможны неожиданные трудности в профессиональной деятельности или бизнесе. Виновник только один – вы сами. А потом вас ожидает период удачи и везения во всех сферах – в карьере, финансах и любви. Энергия Луны подарит Стрельцам креативность, активность. И вас посетит душевное равновесие, которого так давно не хватало. Выходные порадуют необычным отдыхом в веселой компании.

Козерог

Ноябрь принесет Козерогам различные переживания – как приятные, так и не очень. В понедельник ждите денежное поступление, во вторник и среду могут быть конфликты из-за зависти. Четверг и пятница будут приятными – ожидается улучшение самочувствия и романтические встречи. Выходные постарайтесь провести так, как вы давно уже мечтали. Если маячит свидание – не вздумайте отказываться.

Водолей

Душевное состояние на этой неделе у Водолеев будет не на высоте и из-за этого вы будете "не в своей тарелке". Ближе к середине недели ситуация поменяется, настроение улучшится и жизнь снова заиграет яркими красками. В четверг и пятницу воздержитесь от скоропалительных решений, какими бы они не были. На выходных отправляйтесь на культурное мероприятие в компании друзей.

Рыбы

В начале недели Рыбам предстоит сделать важный выбор в непростой ситуации. Не торопитесь и не принимайте решения сгоряча. Но трезвый расчет в такой ситуации тоже не сильно поможет. Прислушайтесь к внутреннему голосу – он подскажет нужное решение. Четверг и пятница подарят полезное знакомство и возможны финансовые поступления. Работайте на этой неделе в полную силу.