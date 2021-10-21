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Черный Тигр станет тяжелым для этих знаков Зодиака: Глоба назвал неудачников 2022 года

Новина українською →
Четверг 21 октября 2021 05:30
Черный Тигр станет тяжелым для этих знаков Зодиака: Глоба назвал неудачников 2022 года Фото: Гороскоп 2022 от Павла Глобы (pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на 2022 год от известного астролога Павла Глобы расскажет про три знака Зодиака, которые столкнутся с массой трудностей. Для кого символ следующего года - Черный Водяной Тигр будет немилостивым - читайте ниже в материале Lite.

Об этом пишет TV.uа.

Рак

В 2022 году Черного Тигра Ракам придется - хотят они этого или нет - научиться держать эмоции при себе. Астролог говорит, что вас ждет много важных решений и переломных моментов, которые требуют ясной головы. Если вы будете действовать бесконтрольно, рискуете наломать дров.

Лев

Павел Глоба рекомендует Львам все дела, которыми вы будете заниматься, выполнять поочередно. Иначе уже к середине 2022 года рискуете быть выжатыми как лимон, руки будут опускаться и захочется сбежать от всех на край света. Работа - это конечно хорошо, но и про отдых не забывайте.

Козерог

По мнению астролога, уже с начала года вам придется занять оборонительную позицию. Павел Глоба говорит, что вы можете столкнуться с безденежьем, потерей работы, упадком бизнеса. Начните откладывать на "черный день" уже сейчас - в 2022-м заначка может вам понадобиться. С началом весны все должно наладиться.

Ранее астролог рассказал также, каким знакам Зодиака сильно повезет в году Черного Водяного Тигра.

Кроме того астролог Арина Артуровна рассказала, что принесет всем нам октябрьское полнолуние в Овне.

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