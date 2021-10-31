Утримайтеся від необдуманих вчинків: гороскоп для всіх знаків Зодіаку з 1 по 7 листопада

Гороскоп на листопад 2021 року говорить про те, що останній місяць осені може принести імпульсивні та необдумані вчинки й знадобиться контроль над собою, щоб не допустити неприємностей. Не зв'язуйтеся з проєктами, які обіцяють швидкий прибуток, але тягнуть за собою фінансові ризики.

Астрологи розповіли, що чекає всі знаки Зодіаку в найближчий тиждень, з 1 по 7 листопада. Про це інформує Lunday.

Овен

Початок тижня принесе занепад сил, і в норму Овни почнуть приходити тільки у вівторок. Можуть виникнути труднощі в спілкуванні з близькими людьми та друзями. Слухайте свою інтуїцію - вона підкаже, як потрібно вчинити в складній ситуації. Не налягайте на алкоголь і подбайте про своє здоров'я. Заплануйте невелику подорож 6 і 7 листопада – зміна обстановки та враження підуть вам на користь.

Телець

У понеділок очікується поліпшення у сфері особистих взаємин. Не квапте події, дійте поступово. У другій половині тижня ймовірні деякі фінансові труднощі. Працювати на цьому тижні доведеться багато. Доводити до ладу нервову систему і відновити рівновагу вам допоможе домашній затишок і спілкування з рідними. Побалуйте себе чимось смачним, а вихідні присвятіть домашнім справам.

Близнюки

Будьте обережні на початку тижня - вам доведеться відбиватися від агресії та нападок з боку дивних особистостей. Але настрій ці події вам точно не зіпсують, а вівторок і середа порадують Близнюків перспективними пропозиціями, поверненням боргу і несподіваною можливістю заробити. У п'ятницю можлива подія, яка надасть на вас сильне враження в плані емоцій. Не зловживайте шкідливими звичками в кінці тижня, побережіть здоров'я і подбайте про душевну рівновагу.

Рак

Початок тижня принесе важливу розмову, яка або допоможе знайти близьку людину, або дасть можливість зблизитися з вашим партнером по життю. Вівторок і середа стануть складними через негаразди на роботі або з документами. Повернути гарний настрій допоможуть поради мудрої людини. Зверніться за допомогою до друзів або рідних, якщо буде потрібно. Друга половина тижня принесе сюрпризи, можливо фінансові. Кінець тижня пройде в побутових клопотах.

Лев

Перший тиждень листопада стане успішним у сфері бізнесу та професійної діяльності. Труднощі можуть виникнути тільки в другій половині тижня. Можливо, вам не захочуть повертати велику суму, яку ви раніше дали в борг. Або не захочуть повернути гонорар за виконану роботу. Будь-яка ситуація змусить понервувати. На вихідних чекайте приємні клопоти через гостей - можливі візити родичів або друзів.

Діва

Кінець осені принесе вам нагороду за ваші труди. Приготуйтеся отримувати грошове заохочення і моральну похвалу. Будь-яку ситуацію, навіть не найвдалішу, ви зможете обернути собі на користь. У четвер і п'ятницю чекайте поліпшення в особистих відносинах і цікаву пропозицію про додатковий заробіток. На вихідних зверніть увагу на здоров'я – різкість ваших суджень в поєднанні з алкоголем можуть викликати конфлікти з друзями.

Терези

Найближчий тиждень для Терезів стане вдалим. Будні дні будуть багаті на різні події. Самотні зможуть зустріти цікаву людину, і зустріч відбудеться в той момент, коли вони навіть очікувати її не будуть. Сімейних чекає справжній медовий місяць. На роботі ви відчуєте, що вас цінують і поважають, а в бізнесі – довіряють. У п'ятницю з'являться нові можливості для втілення мрії.

Скорпіон

З понеділка відкладіть в сторону лінь - ваші старання помітять, оцінять і дадуть гідну нагороду. Ваша чарівність і харизма допоможуть досягти задоволення і вирішення багатьох завдань, але пам'ятайте про почуття інших людей. У четвер або п'ятницю можливе важливе знайомство. Самопочуття буде на висоті, але не забувайте про регулярні заняття спортом, щоб підтримати форму і запас енергії.

Стрілець

На початку тижня можливі несподівані труднощі в професійній діяльності або бізнесі. Винуватець тільки один - ви самі. А потім вас чекає період удачі та везіння у всіх сферах – в кар'єрі, фінансах і любові. Енергія Місяця подарує Стрільцям креативність, активність. І вас відвідає душевна рівновага, якої так давно не вистачало. Вихідні порадують незвичайним відпочинком у веселій компанії.

Козоріг

Листопад принесе Козерогам різні переживання - як приємні, так і не дуже. У понеділок чекайте грошове надходження, у вівторок і середу можуть бути конфлікти через заздрість. Четвер і п'ятниця будуть приємними - очікується поліпшення самопочуття і романтичні зустрічі. Вихідні постарайтеся провести так, як ви давно вже мріяли. Якщо маячить побачення - не здумайте відмовлятися.

Водолій

Душевний стан на цьому тижні у Водоліїв буде не на висоті й через це ви будете "не у своїй тарілці". Ближче до середини тижня ситуація зміниться, настрій покращиться і життя знову заграє яскравими фарбами. У четвер і п'ятницю утримайтеся від поспішних рішень, якими б вони не були. На вихідних вирушайте на культурний захід в компанії друзів.

Риби

На початку тижня Рибам належить зробити важливий вибір в непростій ситуації. Не поспішайте і не приймайте рішення зопалу. Але тверезий розрахунок в такій ситуації теж не сильно допоможе. Прислухайтеся до внутрішнього голосу - він підкаже потрібне рішення. Четвер і п'ятниця подарують корисне знайомство і можливі фінансові надходження. Працюйте на цьому тижні в повну силу.