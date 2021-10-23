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Ваша судьба изменится к лучшему уже в ноябре: Глоба назвал избранные знаки Зодиака

Новина українською →
Суббота 23 октября 2021 06:00
Ваша судьба изменится к лучшему уже в ноябре: Глоба назвал избранные знаки Зодиака Коллаж РБК-Украина: Гороскоп на 2021 год от Глобы
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на ноябрь 2021 расскажет про четыре знака Зодиака, которым последний месяц осени подарит важные перемены в финансовой, любовной и деловой сфере. Избранных представителей зодиакальных созвездий назвал астролог Павел Глоба.

Об этом пишет Диалог.

Овен

Павел Глоба уверен, что для Овна в ноябре 2021 все задуманное удастся воплотить в жизнь. Успех будет следовать за вами по пятам - не упустите свой шанс. Подвести может только здоровье: помните о своевременной профилактике и не игнорируйте появившиеся проблемы.

Лев

Львы в ноябре смогут почувствовать себя настоящими царями. У вас будет получаться все, за что бы вы ни взялись. Что важно - избегайте авантюрных операций с финансами, есть риск быть обманутым. Избежать негативных последствий поможет рассудительность и сдержанность.

Дева

Деву в ноябре ждет успех на любовном фронте. Астролог рекомендует вам окунуться в водоворот страстей и отпустить все ограничители. Одинокие представители знака Зодиака смогут встретить свою половинку, а семейные Девы - укрепить существующие отношения.

Козерог

Козерога в ноябре ждет грандиозный успех на работе. Ваша карьера может сдвинуться с места и стремительно пойти вверх. А вот в личной жизни - полный штиль. Сосредоточитесь в ноябре именно на деловой сфере, отложив личное на потом.

Ранее астрологи рассказали про знаки Зодиака среди женщин, которым Черный Тигр в 2021 году принесет удачу.

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