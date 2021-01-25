ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Винник рассказал об одном из самых сложных образов для выступления: как в животе кашалота

Автор: Людмила Жукова

Олег Винник в шоу "Маска" выступил в образе огромного Буйвола. Самому артисту номер очень понравился и он до сих пор в восторге, хотя признается, что выступление далось ему очень нелегко.

Самые читаемые новости

О своих впечатлениях в костюме Буйвола Олег рассказал на страничке в Instagram.

"Очень доволен, что мне предложили петь именно в образе Буйвола. Согласитесь, он очень трогательный. Когда увидел свое выступление на телевидении, сам себя не узнал. Даже забыл, как в костюме было жарко и неудобно. В маске - как под колпаком: невероятно интересно, но такое впечатление, что ты находишься в животе кашалота. Когда сняли маску, на мне не осталось ни одного сухого места", - поделился с фанатами артист.

Олег Винник пел в костюме Буйвола на шоу "Маска (фото: instagram.com/olegg.vynnyk)

В комментариях певцу украинцы сделали множество комплиментов по поводу его образа и выступления.

  • Шикарный мужчина в шикарном образе!
  • Сразу видно, что под этим панцырем - Настоящий Мужчина!
  • Для Вас підібрали красивий костюм. Браво дизайнерам!!! P.S. "Краса потребує жертв" приємних.
  • Олег Анатолійович, влучно і точно підмітили. І взимку неочікувано може бути дуже спекотно, жарко і задушливо - шоу "Маска" допоможе.

Напомним, что ранее мы рассказывали о том как прошла премьера шоу "Маска", а также рассказали о самых запоминающихся и ярких моментах эфира.

Ранее мы писали, что в сеть слили видео, на котором участник популярного украинского ТВ-шоу танцует на пилоне.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Олег Винник