Шоу "Маска" раскрыло главную интригу 2 эфира: кто был под маской Буйвола

Буйвол из шоу "Маска" (фото: пресс-служба канала "Украина")

В прошлую субботу стартовало шоу "Маска", в котором в различных образах участвуют звезды мировой эстрады, а также украинские певцы. Во время первого эфира должна была раскрыться личность Козы или Розы, но их участь решил принять Буйвол. Правда, кто находится под маской обещали рассказать на следующей неделе. Несмотря на отмену шоу, личность Буйвола все же раскрыли.

Телеканал "Украина" рассказал зрителям главную интригу второго выпуска шоу "Маска". Под маской Буйвола оказался Олег Винник - официально пятый судья шоу.

Споры по поводу того, кто является пятым судьей шоу, не утихали неделю. Развязку зрители должны были увидеть во втором выпуске гипершоу, но из-за трагического пожара в Харькове и дня траура все развлекательные программы 23 января были отменены.

Как сообщалось ранее, во втором эпизоде шоу зрители познакомятся с новой восьмеркой невероятных участников, которые будут удивлять своими талантами и образами. Одним из них станет веселый Буряк. Какая звезда могла замаскироваться в таком образе – загадка.

Также во втором выпуске проекта зрители увидят впечатляющие выступления эффектной Бабки, игривой Крапанки, мужественного Носорога, магического Мольфара, невероятно милого Циклопа, роскошной Павы и величественного Льва.

Напомним, что ранее мы рассказывали о том как прошла премьера шоу "Маска", а также рассказали о самых запоминающихся и ярких моментах эфира.

Ранее мы писали, что в сеть слили видео, на котором участник популярного украинского ТВ-шоу танцует на пилоне.