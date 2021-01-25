Винник розповів про один з найбільш складних образів для виступу: як в животі кашалота

Олег Винник шоу "Маска" виступив в образі величезного Буйвола. Самому артисту номер дуже сподобався і він досі в захваті, хоча зізнається, що виступ дався йому дуже нелегко.
Про свої враження у костюмі Буйвола Олег розповів на сторінці Instagram.
"Дуже задоволений, що мені запропонували співати саме в образі Буйвола. Погодьтеся, він дуже зворушливий. Коли побачив свій виступ на телебаченні, сам себе не впізнав. Навіть забув, як у костюмі було жарко і незручно. У масці - як під ковпаком: неймовірно цікаво, але таке враження, що ти знаходишся в животі кашалота. Коли зняли маску, на мені не залишилося жодного сухого місця", - поділився з фанатами артист.
В коментарях співакові українці зробили безліч компліментів з приводу його образу і виступу.
Нагадаємо, що раніше ми розповідали про те, як пройшла прем'єра шоу "Маска", а також розповіли про найдивовижніші та найяскравіші моменти ефіру.
Раніше ми писали, що в мережу злили відео, на якому учасник популярного українського ТВ-шоу танцює на пілоні.