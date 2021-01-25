ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Винник розповів про один з найбільш складних образів для виступу: як в животі кашалота

Автор: Людмила Жукова

Олег Винник шоу "Маска" виступив в образі величезного Буйвола. Самому артисту номер дуже сподобався і він досі в захваті, хоча зізнається, що виступ дався йому дуже нелегко.

Популярні новини

Про свої враження у костюмі Буйвола Олег розповів на сторінці Instagram.

"Дуже задоволений, що мені запропонували співати саме в образі Буйвола. Погодьтеся, він дуже зворушливий. Коли побачив свій виступ на телебаченні, сам себе не впізнав. Навіть забув, як у костюмі було жарко і незручно. У масці - як під ковпаком: неймовірно цікаво, але таке враження, що ти знаходишся в животі кашалота. Коли зняли маску, на мені не залишилося жодного сухого місця", - поділився з фанатами артист.

Олег Винник співав у костюмі Буйвола на шоу "Маска (фото: instagram.com/olegg.vynnyk)

В коментарях співакові українці зробили безліч компліментів з приводу його образу і виступу.

  • Шикарний чоловік в розкішному образі!
  • Відразу видно, що під цим панциром - Справжній Чоловік!
  • Для Вас підібрали красивий костюм. Браво дизайнерам!!! P. S. "Краса потребує жертв" приємних.
  • Олег Анатолійович, влучно і точно підмітили. І взимку неочікувано може бути дуже спекотно, жарко і задушливо - шоу "Маска" допоможе.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про те, як пройшла прем'єра шоу "Маска", а також розповіли про найдивовижніші та найяскравіші моменти ефіру.

Раніше ми писали, що в мережу злили відео, на якому учасник популярного українського ТВ-шоу танцює на пілоні.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Олег Винник