Премьера шоу Маска: самые яркие моменты первого выпуска (видео)

Шоу Маска 1 выпуск (фото: пресс-служба канала "Украина")

Самое загадочное шоу-детектив Маска удивляло зрителей и судей. 16 января с 21:00 взгляд зрителей был прикован к восьми участникам шоу, которые будут бороться за титул самого лучшего исполнителя, оставшегося в маске. Чем запомнился первый выпуск грандиозного шоу, кто оказался в зоне риска на разоблачение и покинул шоу – читайте ниже.

Суть состязания в том, чтобы остаться единственным звездным участником шоу, который не снимет маску. Такой артист и станет победителем проекта.

Судить вокальные данные будут звездные детективы проекта – Настя Каменских, Оля Полякова, Андрей Данилко и DZIDZIO. Но, как выяснилось, это не полный список судей Маски. На сцену в первом эфире вышел Буйвол, назвавшийся будущим судьей, пока не раскрыл свою личность.

В первой части выпуска выступили Дракон, Коза, Лиса и Лягушонок. Именно среди них зрители и звездные детективы выбирали того, кто станет претендентом на разоблачение. После голосования ведущий Владимир Остапчук объявил, что в номинацию попадает Коза.

Во второй части костюмами и потрясающим исполнением легендарных песен удивили Буйвол, Роза, Сом и Солнце. После выступления последнего участника зрители и судьи снова голосовали за того, с кого стремились снять маску. В зоне риска оказалась Роза.

Одним из участников первого выпуска "Маски" является англоязычный гость из-за рубежа. По словам организаторов – это всемирно известная звезда. Кто именно – можно будет узнать уже совсем скоро.

В конце выпуска открылось новое голосование, в котором участвовали уже только зрители. По результатам их выбора, тот, кто должен покинуть шоу, снимает маску, рассекречивая свое лицо. В 1 выпуске в номинацию попали Коза и Роза. Однако Буйвол захотел снять с себя маску первым, так как он является пятым судьей шоу Маска. Кто там скрывается – узнаем в начале второго эфира.

"Я не просто участник. Я – пятый звездный детектив шоу Маска. Просто мне нужно было надеть этот костюм, чтобы почувствовать, как это – быть в нем. А сейчас мне очень важно, узнали ли меня вот там", – заявил Буйвол.

Напомним, что ранее мы показывали всех участников шоу Маска.

Ранее мы писали, что в сеть слили видео, на котором участник популярного украинского ТВ-шоу танцует на пилоне.