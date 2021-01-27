Вера Брежнева изменила свою внешность: лишилась "изюминки"

Популярная украинская певица Вера Брежнева удалила свою знаменитую родинку под губами. При этом стоит отметить, что по сравнению какие изменения во внешности происходят у других звезд, то это еще мелочь.

О том, что артистка избавилась от родинки сообщил Telegram-канал "Только никому", который также опубликовал соответсвующий коллаж с новой фотографией певицы.

Вера Брежнева (фото: Telegram-канал "Только никому")

Стоит отметить, что Брежнева говорила о том, что хочет избавиться от этой и других родинок уже давно. Артистка подчеркнула, что предварительно проконсультировалась с дерматологом, так что это решение - не спонтанное необоснованное желание.

Напомним, Брежнева откровенно рассказала об отношениях с Константином Меладзе. Она поделилась с поклонниками тем, как все-таки приняла решение выйти замуж за известного продюсера. По ее словам, только после притирки она осознала, что хочет прожить с ним всю жизнь.

Певица рассказала, что у них с мужем разные характеры. Она более вспыльчивая, а Константин - более спокойный. Но и у него есть точка кипения. Если его довести, то он может ударить кулаком по столу. При этом Брежневе, как мудрая женщина, старается этого не делать.

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