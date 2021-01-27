ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Віра Брежнєва змінила свою зовнішність: позбулася "особливості"

Автор: Lite

Популярна українська співачка Віра Брежнєва видалила свою знамениту родимку під губами. При цьому варто зазначити, що порівняно які зміни в зовнішності відбуваються у інших зірок, то це ще дрібниця.

Про те, що артистка позбулася родимки повідомив Telegram-канал"Только никому", який також опублікував відповідний колаж з новою фотографією співачки.

Віра Брежнєва (фото: Telegram-канал "Тільки нікому")

Популярні новини

Варто зазначити, що Брежнєва говорила про те, що хоче позбутися цієї та інших родимок вже давно. Артистка наголосила, що попередньо проконсультувалася з дерматологом, так що це рішення не спонтанне необґрунтоване бажання.

Нагадаємо, Брежнєва відверто розповіла про стосунки з Костянтином Меладзе. Вона поділилася з шанувальниками тим, як прийняла рішення вийти заміж за відомого продюсера. За її словами, тільки після притирання вона усвідомила, що хоче прожити з ним все життя.

Співачка розповіла, що у них з чоловіком різні характери. Вона запальна, а Костянтин - більш спокійний. Але і у нього є точка кипіння. Якщо його довести, то він може вдарити кулаком по столу. При цьому Брежнєва, як мудра жінка, намагається цього не робити.

Ми також писали про те, що Віра Брежнєва сильно схудла та розсекретила свою справжню вагу.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Віра Брежнєвашоубиз