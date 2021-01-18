Брежнева откровенно рассказала об отношениях с Меладзе: с гениями сложно!

Вера Брежнева поделилась историей о браке с Меладзе (фото: facebook.com.BrezhnevaVera)

Популярная украинская певица Вера Брежнева поделилась, как она все-таки приняла решение выйти замуж за известного продюсера Константина Меладзе. По ее словам, только после притирки она осознала, что хочет прожить с ним всю жизнь.

"Во время притирки такой мысли не было. С гениями сложно. С людьми, которые чего-то добились реально сложно. К данному моменту у нас есть взаимопонимание и доверие. Из-за того, что мы редко видимся — каждая наша встреча долгожданная. Есть о чем поговорить", - рассказала звезда во время эфира на YouTube-канале Армана Давлетярова.

Брежнева отметила, что с мужем у них характеры очень разные. Она - вспыльчивая, он - спокойный.

"Я более вспыльчивая. У Кости есть точка кипения, если его чем-то довести, то может и кулаком по столу. Я как мудрая женщина старюсь до этого не доводить. Раньше мне сложно было себя успокоить, а сейчас я сама успокаиваю других", — подчеркнула Брежнева.

Также артистка призналась, что у ее мужа есть определенные табу, которые она только со временем поняла и приняла.

"С возрастом поняла, что если человек не захочет чего-то сделать, то он не сделает. Костя, например, не летает на самолетах. Сначала я была возмущена, думала, что это нужно изменить. Потом поняла, что я не могу это изменить. Мне оставалось либо злиться, либо принять это. Я так и сделала. Более того, я начала ездить с ним на машине", - отметила Брежнева.

Кстати, певица призналась, что она очень ревнива и лучше не давать ей поводя для этого чувства, чтобы "не будить зверя".

Как мы ранее писали, популярная певица и жена Константина Меладзе Вера Брежнева решила после празднования Нового года сделать признание перед своими поклонниками.