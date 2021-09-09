ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Венера в Скорпионе: какие опасности принесет нам этот "взрывной" период

Новина українською →
Четверг 09 сентября 2021 21:00
Венера в Скорпионе: какие опасности принесет нам этот "взрывной" период Фото: Астролог предупредила про Венеру в Скорпионе (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Астрологическое событие - переход Венеры в знак Скорпиона будет происходить с 10 сентября по 7 октября и принесет нам довольно экстремальное и "взрывоопасное" время.

Об этом Lite рассказала известный астролог Арина Артуровна.

В этот период окружающие станут более чувствительными, страстными, мстительными и даже злопамятными, поэтому часто наблюдаются крайности в проявлениях чувств.

Возрастает чувственность, усиливаются сексуальные желания. Наблюдается самый большой процент измен и предательств, как личных, так и бизнесовых. В личной сфере хочется новых острых ощущений, и позволяется все, что находится под запретами. А в бизнесе, так как Венера отвечает за финансы, ради денег партнеры и коллеги готовы на все, чтоб "поиметь" друг друга ради лакомого куска.

Что нас ждет в сфере личных

Отношения, завязанные в этот период, могут держаться на страсти, каком-то безумстве, эмоциональной зависимости. Все держится на каком-то нездоровом "залипании" и сексе.

Астролог говорит, что после 27 сентября (начало ретроградного Меркурия) новые знакомства не будут располагать к серьезности намерений и могут нести весьма негативный и потребительский характер. В этот период усилятся чувства ревности, зависти, разочарования в партнере, неудовлетворенность отношениями.

Что нас ждет в бизнесе и деловой жизни?

Для работы и бизнеса с 10 сентября наступает хорошее время, так как обостряется "чуйка" на дополнительные источники финансов. Успешно будут проходить инвестирования и коллаборации.

Это время также может обещать дополнительный денежный источник, доход благодаря партнеру. Можно и давать в долг под процент, но снова таки до 27 сентября.

Ранее астролог рассказала также про все важнейшие астрологические события сентября 2021, которые так или иначе будут вносить коррективы в жизнь каждого из нас с вами.

Также Арина Артуровна предупредила каждый знак Зодиака, чего ждать в сентябре 2021.

Читайте LITE в Google News
астролог Гороскоп
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостячка 2: интриги шоу
Холостячка 2: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
В октябре 2021 нас ждут три магнитные бури: опасные даты
В октябре 2021 нас ждут три магнитные бури: опасные даты