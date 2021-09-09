Венера в Скорпионе: какие опасности принесет нам этот "взрывной" период

Астрологическое событие - переход Венеры в знак Скорпиона будет происходить с 10 сентября по 7 октября и принесет нам довольно экстремальное и "взрывоопасное" время.

В этот период окружающие станут более чувствительными, страстными, мстительными и даже злопамятными, поэтому часто наблюдаются крайности в проявлениях чувств.

Возрастает чувственность, усиливаются сексуальные желания. Наблюдается самый большой процент измен и предательств, как личных, так и бизнесовых. В личной сфере хочется новых острых ощущений, и позволяется все, что находится под запретами. А в бизнесе, так как Венера отвечает за финансы, ради денег партнеры и коллеги готовы на все, чтоб "поиметь" друг друга ради лакомого куска.

Что нас ждет в сфере личных

Отношения, завязанные в этот период, могут держаться на страсти, каком-то безумстве, эмоциональной зависимости. Все держится на каком-то нездоровом "залипании" и сексе.

Астролог говорит, что после 27 сентября (начало ретроградного Меркурия) новые знакомства не будут располагать к серьезности намерений и могут нести весьма негативный и потребительский характер. В этот период усилятся чувства ревности, зависти, разочарования в партнере, неудовлетворенность отношениями.

Что нас ждет в бизнесе и деловой жизни?

Для работы и бизнеса с 10 сентября наступает хорошее время, так как обостряется "чуйка" на дополнительные источники финансов. Успешно будут проходить инвестирования и коллаборации.

Это время также может обещать дополнительный денежный источник, доход благодаря партнеру. Можно и давать в долг под процент, но снова таки до 27 сентября.