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Венера в Скорпіоні: які небезпеки принесе нам цей "вибуховий" період

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Четвер 09 вересня 2021 21:00
Венера в Скорпіоні: які небезпеки принесе нам цей "вибуховий" період Фото: Астролог попередила про Венеру в Скорпіоні (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Астрологічна подія - перехід Венери в знак Скорпіона буде відбуватися з 10 вересня по 7 жовтня і принесе нам досить екстремальний і "вибухонебезпечний" час.

Про це Lite розповіла відомий астролог Аріна Артуровна.

У цей період навколишні стануть більш чутливими, пристрасними, мстивими і навіть злопам'ятними, тому часто спостерігаються крайнощі в проявах почуттів.

Зростає чуттєвість, посилюються сексуальні бажання. Спостерігається найбільший відсоток зрад і зрад, як особистих, так і бізнесових. В особистій сфері хочеться нових гострих відчуттів, і дозволяється все, що знаходиться під заборонами. А в бізнесі, так як Венера відповідає за фінанси, заради грошей партнери і колеги готові на все, щоб надурити один одного заради ласого шматка.

Що нас чекає в сфері особистих

Відносини, зав'язані в цей період, можуть триматися на пристрасті, якомусь божевіллі, емоційній залежності. Все тримається на якомусь нездоровому "залипанні" і сексі.

Астролог каже, що після 27 вересня (початок ретроградного Меркурія) нові знайомства не будуть розташовувати до серйозності намірів і можуть нести вельми негативний і споживчий характер. У цей період посиляться почуття ревнощів, заздрості, розчарування в партнері, незадоволеність відносинами.

Що нас чекає в бізнесі і діловому житті?

Для роботи і бізнесу з 10 вересня настає гарний час, так як загострюється "чуйка" на додаткові джерела фінансів. Успішно проходитимуть інвестування та колаборації.

Цей час також може обіцяти додаткове грошове джерело, дохід завдяки партнеру. Можна і давати в борг під відсоток, але знову таки до 27 вересня.

Раніше астролог розповіла також про всі найважливіші астрологічні події вересня 2021, які так чи інакше будуть вносити корективи в життя кожного з нас з вами.

Також Аріна Артуровна попередила кожен знак Зодіаку, чого чекати у вересні 2021.

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