Великий пост: когда начнется и календарь питания в 2021 году

Великий пост – это 40 дней подготовки к самому трагическому и самому великому событию в христианском мире – к Пасхе. Светлый праздник посвящен искуплению грехов каждого человека, чтобы он мог иметь жизнь вечную. Но подготовиться к этому дню нужно правильно. Великий пост – это целый комплекс традиций и ритуалов, чтобы очиститься от грехов и сблизиться с Богом духовно.
Какие Великий пост предусматривает запреты и как правильно питаться в этот период – читайте ниже.
В 2021 году Великий пост начинается 15 марта и продлится до 2 мая. Несмотря на то, что существует множество мифов о том, что во время поста совсем ничего нельзя есть, или можно питаться сухарями и водой, ответ на этот вопрос нам дает библия. Христиане готовятся к посту комплексно, смотря сквозь призму событий, которые произошли 2 тысячи лет назад. И пост, и Пасха – это воспоминание и прохождение пути Господа, поэтому каждая неделя имеет свои традиции и свои запреты.
Так, самые строгие недели поста – первая и Страстная седмица (неделя, которая предваряет Пасху и длится с 26 апреля по 1 мая). Самые преданные христиане в эти дни, бывает, ограничивают себя одним только хлебом. В остальные недели пост не такой строгий, однако употребление продуктов животного происхождения запрещается до 2 мая. Исключение – небольшое количество вина и рыба со второй по предпоследнюю неделю.
Конечно, главное во время Великого поста – это разумный подход к нему. Не нужно ограничивать себя в еде, если у вас есть патологии по части гастроэнтерологии, а отсутствие тех или иных питательных веществ подорвет ваше здоровье. Пост – это не диета, и его цель не в запрете на определенные продукты, а в покаянии.
В период Великого поста каждый верующий должен ограничить свои удовольствия и вести себя смиренно, сосредоточенно, чтобы пересмотреть свою жизнь, очиститься от излишеств и укрепить веру. Поэтому во время Великого поста запрещается:
Напомним, ранее мы писали о том, какие православные праздники и памятные даты будут отмечаться в марте 2021 года.