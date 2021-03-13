Великий піст: коли почнеться і календар харчування в 2021 році

Великий піст – це 40 днів підготовки до самого трагічного і самому великому події в християнському світі – до Великодня. Світле свято присвячений викуплення гріхів кожної людини, щоб він міг мати життя вічне. Але підготуватися до цього дня потрібно правильно. Великий піст – це цілий комплекс традицій і ритуалів, щоб очиститися від гріхів і зблизитися з Богом духовно.
Які Великий піст передбачає заборони і як правильно харчуватися в цей період – читайте нижче.
У 2021 році Великий піст починається 15 березня і триватиме до 2 травня. Попри те, що існує безліч міфів про те, що під час посту зовсім нічого не можна їсти, чи можна харчуватися сухарями та водою, відповідь на це питання дає нам біблія. Християни готуються до посту комплексно, дивлячись крізь призму подій, які відбулися 2 тисячі років тому. І піст, і Пасха – це спомин і проходження шляху Господа, тому кожен тиждень має свої традиції та свої заборони.
Так, найсуворіші тижні посту – перша і Страсна седмиця (тиждень, що передує Великдень та триває з 26 квітня по 1 травня). Найвідданіші християни в ці дні, буває, обмежують себе одним тільки хлібом. У інші тижні пост не такий суворий, проте вживання продуктів тваринного походження забороняється до 2 травня. Виняток – невелика кількість вина і риба з другого по передостанній тиждень.
Звичайно, головне під час Великого посту – це розумний підхід до нього. Не потрібно обмежувати себе в їжі, якщо у вас є патології в частині гастроентерології, а відсутність тих чи інших поживних речовин підірве ваше здоров'я. Піст – це не дієта, і його мета не в забороні на певні продукти, а в покаянні.
У період Великого посту кожен віруючий повинен обмежити свої задоволення і поводитися смиренно, зосереджено, щоб переглянути своє життя, очиститися від надмірностей і зміцнити віру. Тому під час Великого посту забороняється:
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