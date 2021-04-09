Успейте насладиться теплом и солнцем: синоптики назвали дату ухудшения погоды

Погода в Украине в субботу, 10 апреля

В субботу небольшая облачность возможна только в восточных областях, в остальных будет ясно и солнечно. Ночная температура воздуха на юге, в центре и в северных областях опустится до -1 градуса, на востоке и западе ожидается от +1 до +3 градусов.

Днем во всех регионах Украины прогреется до +10 +12 градусов, на юге и западе местами ожидается повышение температуры до +11 +14 градусов.

В Киеве 10 апреля без осадков, солнечно и сухо. Ночью от 0 до +2 градусов, днем потеплеет до +11 +13 градусов.

Карта погоды в Украине на 10 апреля

Погода в Украине на воскресенье, 11 апреля

В воскресенье в большинстве областей будет сухо, хотя возможна небольшая облачность. Небольшой дождь может пройти в Днепре и на юго-востоке Украины и в Крыму. Также в восточных и южных областях синоптики прогнозируют усиление ветра.

Ночная температура воздуха во всех регионах будет колебаться в пределах +3 +5 градусов, днем ожидается от +12 до +14 градусов, местами воздух прогреется до +15 +16 градусов.

В Киеве 11 апреля небольшая облачность, сухо и без осадков. Ночью +2 +4 градуса, днем столбики термометров покажут от +14 до +16 градусов.

Карта погоды в Украине на воскресенье, 11 апреля

Погода в Украине в понедельник, 12 апреля

Небольшие дожди охватят северную, центральную части страны. Также зацепит осадками почти все южные области и часть восточных. Сухо будет только на западе и крайнем востоке.

Ночная температура составит от +2 до +5 градусов, днем на западе от +13 до +15 градусов, в центре, на севере и юге от +11 до +13 градусов, а на востоке ожидается до +17 градусов.

В Киеве 12 апреля будет сухо, небольшая облачность. Ночью +2 +4 градуса, днем от +14 до +16 градусов.

Карта погоды в Украине на понедельник, 12 апреля

Непогода захватит часть Украины в среду, 14 апреля. Дожди продут в западных и южных областях. Температура воздуха в большинстве регионов будет высокая, от +15 до +17 градусов. А вот на западе и в некоторых областях на юге начнет падать. Ожидается от +7 до +12 градусов.

Карта погоды в Украине на среду, 14 апреля