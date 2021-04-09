Встигніть насолодитися теплом і сонцем: синоптики назвали дату погіршення погоди

Погода в Україні у суботу, 10 квітня

В суботу невелика хмарність можлива лише у східних областях, в інших буде ясно та сонячно. Нічна температура повітря на півдні, в центрі та в північних областях опуститься до -1 градуса, на сході та заході очікується від +1 до +3 градусів.

Вдень у всіх регіонах України прогріється до +10 +12 градусів, на півдні та заході місцями очікується підвищення температури до +11 +14 градусів.

В Києві 10 квітня без опадів, сонячно і сухо. Вночі від 0 до +2 градусів, вдень потеплішає до +11 +13 градусів.

Карта погоди в Україні на 10 квітня

Погода в Україні на неділю, 11 квітня

У неділю в більшості областей буде сухо, хоча можлива невелика хмарність. Невеликий дощ може пройти в Дніпрі та на південному сході України та в Криму. Також у східних і південних областях синоптики прогнозують посилення вітру.

Нічна температура повітря в усіх регіонах буде коливатися в межах +3 +5 градусів, вдень очікується від +12 до +14 градусів, місцями повітря прогріється до +15 +16 градусів.

У Києві 11 квітня невелика хмарність, сухо і без опадів. Вночі +2 +4 градуси, вдень стовпчики термометрів покажуть від +14 до +16 градусів.

Карта погоди в Україні на неділю, 11 квітня

Погода в Україні у понеділок, 12 квітня

Невеликі дощі охоплять північну, центральну частини країни. Також зачепить опадами майже всі південні області та частина східних. Сухо буде тільки на заході та крайньому сході.

Нічна температура становитиме від +2 до +5 градусів, вдень на заході від +13 до +15 градусів, в центрі, на півночі та півдні від +11 до +13 градусів, а на сході очікується до +17 градусів.

У Києві 12 квітня буде сухо, невелика хмарність. Вночі +2 +4 градуси, вдень від +14 до +16 градусів.

Карта погоди в Україні на понеділок, 12 квітня

Негода захопить частину України в середу, 14 квітня. Дощі пройдуть у західних і південних областях. Температура повітря в більшості регіонів буде висока, від +15 до +17 градусів. А ось на заході та у деяких областях на півдні почне падати. Очікується від +7 до +12 градусів.

Карта погоди в Україні на середу, 14 квітня