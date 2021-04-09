Встигніть насолодитися теплом і сонцем: синоптики назвали дату погіршення погоди

Погода в Україні в найближчі вихідні порадує жителів країни теплом і сонцем. Очікується підвищення температури повітря в усіх регіонах. Але вже з понеділка негода знову повернеться в країну.
Про це повідомляє сайт Українського гідрометцентру.
В суботу невелика хмарність можлива лише у східних областях, в інших буде ясно та сонячно. Нічна температура повітря на півдні, в центрі та в північних областях опуститься до -1 градуса, на сході та заході очікується від +1 до +3 градусів.
Вдень у всіх регіонах України прогріється до +10 +12 градусів, на півдні та заході місцями очікується підвищення температури до +11 +14 градусів.
В Києві 10 квітня без опадів, сонячно і сухо. Вночі від 0 до +2 градусів, вдень потеплішає до +11 +13 градусів.
Карта погоди в Україні на 10 квітня
У неділю в більшості областей буде сухо, хоча можлива невелика хмарність. Невеликий дощ може пройти в Дніпрі та на південному сході України та в Криму. Також у східних і південних областях синоптики прогнозують посилення вітру.
Нічна температура повітря в усіх регіонах буде коливатися в межах +3 +5 градусів, вдень очікується від +12 до +14 градусів, місцями повітря прогріється до +15 +16 градусів.
У Києві 11 квітня невелика хмарність, сухо і без опадів. Вночі +2 +4 градуси, вдень стовпчики термометрів покажуть від +14 до +16 градусів.
Карта погоди в Україні на неділю, 11 квітня
Невеликі дощі охоплять північну, центральну частини країни. Також зачепить опадами майже всі південні області та частина східних. Сухо буде тільки на заході та крайньому сході.
Нічна температура становитиме від +2 до +5 градусів, вдень на заході від +13 до +15 градусів, в центрі, на півночі та півдні від +11 до +13 градусів, а на сході очікується до +17 градусів.
У Києві 12 квітня буде сухо, невелика хмарність. Вночі +2 +4 градуси, вдень від +14 до +16 градусів.
Карта погоди в Україні на понеділок, 12 квітня
Негода захопить частину України в середу, 14 квітня. Дощі пройдуть у західних і південних областях. Температура повітря в більшості регіонів буде висока, від +15 до +17 градусів. А ось на заході та у деяких областях на півдні почне падати. Очікується від +7 до +12 градусів.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у середині квітня Україну накриє дощами та грозами.
А також ми розповідали про те, що синоптики засмутили прогнозом погоди на квітень і початок травня.