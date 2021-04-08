В Украине наступит сезон дождей и весенних гроз: синоптики обновили прогноз на апрель

Погода в Украине принесет много осадков в ближайшие две недели, а в середине апреля мы услышим первые раскаты грома, когда придут весенние грозы. Но в следующие несколько дней будет тепло и сухо.

Прогнозом погоды на следующие две недели поделились с нами синоптики Gismeteo и Accuweather .

Так, в ближайшие несколько дней благодаря антициклону нас ждет солнечная и очень теплая погода, когда на термометрах мы увидим +20 и даже выше.

Повышение "градусов" начнется уже с пятницы, 9 апреля, и критических снижений уже не будет. В целом температура до 20-х чисел месяца будет на значениях +13+21, с небольшим снижением 14-15 апреля до +10-ти.

Но с 13-15 апреля ожидается циклоническая активность. В страну придет атмосферный фронт с дождями и даже грозами на Севере и Западе. Дождливая погода - больше всего осадков в западных областях, меньше в восточных и южных - будет держаться до 20-х чисел апреля.

Ниже смотрите прогноз погоды для Киева, Харькова, Львова и Одессы.

Скриншот: Погода в Украине, прогноз на 2 недели (gismeteo.ua)

А вот синоптики ресурса Accuweather в прогнозе на месяц не видят большого количества осадков, но в целом оставшиеся две трети апреля обещают быть умеренно теплыми. По крайней мере, такой вывод можно сделать по прогнозу на месяц для Киева.

Скриншот: Погода в Киеве, прогноз на месяц (accuweather.com)