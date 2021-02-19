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В Украину зайдет теплый воздух: с каких областей начнется потепление

Новина українською → Пятница 19 февраля 2021 20:30
В Украину зайдет теплый воздух: с каких областей начнется потепление Погода в Украине (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Погода в Украине в ближайшие сутки сделает резкий разворот в сторону теплой погоды. Ожидается поднятие температуры до плюсов, но местами синоптики прогнозируют небольшие осадки.

Как сообщает Украинский гидрометцентр, в субботу ожидается еще холодная ночь на востоке, юге, севере и в центральных областях.

На востоке без существенных осадков, днем ясная погода. Ночью в регионе от -16 до -11 градусов, днем столбики термометров покажут от -4 до 0 градусов. Холоднее всего будет в Сумах, ночью до -19 градусов, днем от -7 до -5 градусов.

В южной части осадки не прогнозируются, днем небольшая облачность. Температура воздуха в ночное время от -14 до -11 градусов, днем ожидается от -1 до +3 градусов. В Крыму без осадков, ночью до -13 градусов, днем от -1 до +1 градуса.

На севере суббота будет холодной, но без существенных осадков. Ночью в регионе от -18 до -16 градусов, днем ожидается от -5 до -3 градусов.

Западные области первыми почувствуют приближение теплой погоды, но ночью регион немного присыплет снегом, который к утру закончится. Температура ночью будет колебаться от -9 до -6 градусов, днем ожидается +1 +3 градуса. На Закарпатье ночью до -3 градусов, днем до +4 градусов.

В центральной части страны без существенных осадков, небольшая облачность. Ночью от -17 до -13 градусов, днем прогреется от -2 до 0 градусов.

В Киеве 20 февраля без существенных осадков, небольшая облачность. Ночь будет холодная, от -14 до -12 градусов, а днем ожидается от -3 до -1 градуса.

В Украину зайдет теплый воздух: с каких областей начнется потепление

Карта погоды в Украине на субботу, 20 февраля

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики дали прогноз погоды на выходные и пообещали потепление.

А также мы писали о том, что до конца февраля Украину накроет еще одной волной похолодания.

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