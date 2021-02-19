В Україну зайде тепле повітря: з яких областей почнеться потепління

Погода в Україні в найближчу добу зробить різкий розворот у бік теплої погоди. Очікується підняття температури до плюсів, але місцями синоптики прогнозують невеликі опади.

Як повідомляє Український гідрометцентр , в суботу очікується ще холодна ніч на сході, півдні, півночі і в центральних областях.

На сході без істотних опадів, вдень ясна погода. Вночі від -16 до -11 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть від -4 до 0 градусів. Найхолодніше буде в Сумах, вночі до -19 градусів, вдень від -7 до -5 градусів.

В південній частині опади не прогнозуються, вдень невелика хмарність. Температура повітря в нічний час від -14 до -11 градусів, вдень очікується від -1 до +3 градусів. У Криму без опадів, вночі до -13 градусів, вдень від -1 до +1 градуса.

На півночі субота буде холодною, але без істотних опадів. Вночі в регіоні від -18 до -16 градусів, вдень очікується від -5 до -3 градусів.

Західні області першими відчують наближення теплої погоди, але вночі регіон трохи присипле снігом, який до ранку закінчиться. Температура вночі коливатиметься від -9 до -6 градусів, вдень очікується +1 +3 градуси. На Закарпатті вночі до -3 градусів, вдень до +4 градусів.

В центральній частині країни без істотних опадів, невелика хмарність. Вночі від -17 до -13 градусів, вдень прогріється від -2 до 0 градусів.

У Києві 20 лютого без істотних опадів, невелика хмарність. Ніч буде холодна, від -14 до -12 градусів, а вдень очікується від -3 до -1 градуса.

Карта погоди в Україні на суботу, 20 лютого