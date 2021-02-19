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Потепление будет! Синоптик обрадовала прогнозом погоды на выходные

Новина українською → Пятница 19 февраля 2021 12:31
Потепление будет! Синоптик обрадовала прогнозом погоды на выходные Погода в Украине (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Погода в Украине в ближайшие дни порадует жителей настоящим потеплением и даже запахнет весной. Температура резко пойдет вверх, но некоторые области еще немного присыплет снегом.

Синоптик Наталка Диденко рассказала, где стоит ожидать потепления и плюсовую температуру, а где еще задержатся морозы и пройдет мокрый снег. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"К нам идет потепление! Тяжело в это поверить после -20 -27 градусов прошлой ночью, но авторитетные прогностические модели говорят, что стоит. Сразу хочу сказать, что это потепление не означает плавный переход в подснежники, сирень и цветущие абрикосы. Так как зима еще продолжается, до астрономической и климатической весны еще приседать и приседать", - предупредила синоптик.

Она сообщила, что с субботы в Украине начнет теплеть и температура в отдельных областях прыгнет до +7 градусов.

"Уже завтра, 20 февраля, в западных областях и в южной части Украины дневная температура воздуха (дневная!) ожидается +1 +5 градусов, на Закарпатье до +7 градусов. На остальной территории на протяжении дня прогнозируется 0-5 градусов мороза, в северных и северо-восточных областях местами до -8 градусов. Ближайшая ночь еще поморозит, ночь на воскресенье будет с умеренным морозом, а днем в воскресенье практически везде будет или около нуля, или с "плюсами", - добавила Диденко.

Потепление будет! Синоптик обрадовала прогнозом погоды на выходные

Карта погоды

Осадки, по прогнозу синоптика, возможны в ночь на субботу на Западе Украины, местами на юго-западе, в остальных регионах – без осадков благодаря антициклону. Днем в субботу и воскресенье – без существенных осадков, возможны небольшие в отдельных районах северных и восточных областей.

"В Киеве 20-21 февраля серьезных осадков не будет. В столицу идет потепление. В ближайшую ночь еще побудет мороз, до -13 -15 градусов, но уже завтра столбики термометров поднимутся до 0-2 градусов мороза. Далее потепление в Киеве будет усиливаться. В связи с существенным изменением погоды держите неподалеку свои условные "каптопресы" и "корвалолы", может шатать и толкать", - написала Диденко.

Потепление будет! Синоптик обрадовала прогнозом погоды на выходные

Карта погоды в Киеве

Напомним, ранее синоптики спрогнозировали в Украине еще одну волну снегопадов и морозов в конце февраля.

А также мы писали о том, какая погода будет весной в Украине.

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