В Украину возвращается тепло и солнце: где ожидается повышение температуры воздуха

На востоке страны без существенных осадков, небольшая облачность. Ночью ожидается от -2 до 0 градусов, днем прогреется до +8 +10 градусов, в Днепре до +11 градусов.

В южных областях без осадков, возможна небольшая облачность. Ночью от 0 до +2 градусов, днем воздух прогреется до +9 +12 градусов. В Крыму сухо, осадки не прогнозируются. Ночью 0 +2 градуса, днем +9 +11 градусов.

На севере страны без осадков, ожидается ясная и сухая погода. Ночью будет небольшой мороз, до -2 градусов, дневная температура составит +8 +10 градусов.

В западных областях осадки не прогнозируются, возможна небольшая облачность. Ночная температура будет колебаться в пределах от 0 до -3 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +8 +11 градусов.

В центральной части страны без осадков, но облачно. Ночью от 0 до -3 градусов, днем ожидается до +8 +11 градусов.

В Киеве 9 апреля синоптики обещают сухую и солнечную погоду. Ночная температура составит от 0 до -2 градусов, днем потеплеет до +9 +11 градусов.

Карта погоды в Украине на пятницу, 9 апреля

В субботу потепление охватит все регионы Украины и синоптики прогнозируют повышение температуры во всех областях. В западных областях местами ожидается до +15 +17 градусов, в центре и на юге от +11 до +15 градусов, на востоке и севере до +13 +15 градусов.

В Киеве 10 апреля будет сухо и солнечно, возможно небольшое усиление ветра. Ночью от 0 до +2 градусов, днем прогреется до +12 +14 градусов.

Карта погоды в Украине на субботу, 10 апреля