Когда в Украину придет настоящая весна: синоптики дали детальный прогноз

Погода в Украине в марте порадует весенним теплом. Однако не сразу. Синоптики предупреждают, что с 3 по 6 марта ожидаются сильные морозы, когда термометры могут показать до -15 градусов в ночное время. Это будут последние серьезные морозы. Впоследствии небольшие минусы задержатся только на востоке страны.
Детальный прогноз погоды на месяц опубликовал ресурс Gismeteo.
Как уточняют синоптики, на востоке страны погода будет холодной дольше всего. Заморозки в ночное время не будут отступать до второй половины марта. Но уже с 9 числа днем будет держаться плюсовая температура.
Погода в Харькове в феврале и марте 2021 (карта: gismeteo.ua)
В центральных регионах ночные заморозки также не будут уходить, но плюсовые температуры ожидаются уже с 8 марта.
Погода в Киеве в феврале и марте 2021 (карта: gismeteo.ua)
На западе Украины ночные морозы закончатся уже 9 марта, после чего небольшие "минусы" будут изредка наблюдаться в темное время суток. "Плюсовая" температура начнет доминировать днем уже с 5 числа месяца.
Погода во Львове в феврале и марте 2021 (карта: gismeteo.ua)
Юг нашей страны станет первым регионом, куда придет весна. Последние заморозки ожидаются 9 марта, после чего даже ночью не менее +2 градусов.
Погода в Одессе в феврале и марте 2021 (карта: gismeteo.ua)
Во всех регионах с 9 марта ожидается увеличение уровней тепла. Месяц будет богатым на осадки и солнце.
Как писало РБК-Украина, в Украину идет потепление. В частности, в некоторых областях столбики термометров начали подниматься еще вчера, 19 февраля.
Также сообщалось, что с 22 февраля в Украине резко потеплеет, а уже 24-25 февраля ожидается еще одна волна сильного похолодания, до -20 градусов.